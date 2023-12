Kahramanmaraş'taki gaziler ve aileleri Onikişubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde buluştu

Kahramanmaraş'ta Şanlı tarihimizin yaşayan kahramanları gaziler ve aileleri, Onikişubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin düzenlediği kahvaltıda kent protokolü ile bir araya geldi.

"Gazilerimizin her daim yanındayız"

"Fedai-can ederek vatanı savunan, şanlı tarihimizin yaşayan kahramanları gazilerimiz ve değerli aileleriyle kahvaltıda buluşmanın onurunu yaşıyoruz' diyen Başkan Mahçiçek,"Sözün bittiği yerdeyiz aslında. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek ülkemizin istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Bu anlamda gazilerimiz de temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Geçenlerde Amerika'nın eski Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger bir konuşmada, artık dünyanın her tarafında Müslümanlar ölecek demişti. Maalesef her tarafta Müslümanlar ölüyor. Çok yakınımızda Filistin var. İnşallah bu zulümler ve zalimlikler bitecek. Bu ülke güzel bir ülke, bu ülkenin insanları da Peygamber Efendimiz tarafından övülmüş bir millet. 'İstanbul'u fetheden komutan ne kadar güzel bir komutan, fetheden asker ne kadar güzel bir asker' dememiş miydi Peygamber Efendimiz, O komutanlar, o askerler kimlerdi? Bu milletin evlatlarıydı. Bugün geldiğimiz noktada milletin evlatları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın her tarafında zulme, yanlışlıklara ve kötülük karşı mücadele etmeye devam edecek. Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanımız Mehmet Ali bey, bugün sizleri ve bizleri davet ederek onurlandırdı. Sizlerle bir araya gelerek biz de onurlandık. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk sizlere, ailelerinize, ülkemize ve milletimize kaza bela vermesin inşallah. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve kıymetli aileleri bizler için çok değerli. Ülkemiz için canını siper eden tüm gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her daim yanlarındayız" dedi.

Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından, Onikişubat Belediyesi'nce günün anısına hazırlanan hediyeler ailelere takdim edildi.