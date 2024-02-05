Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Karlı Bölgede Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar şehir merkezine getirildi.

Kahramanmaraş'ta karlı bölgede araçlarıyla mahsur kalan 3 kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ahır Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesinde meydana geldi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) irtibat numarası 153'e 23.00'te kara saplandığı ihbarı alan ekipler harekete geçti. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar AKOM'un ihbar hattına konum bilgisini paylaştı.

İş makineleri ile açılan yollara ulaşan itfaiye ekipleri yoğun siste arama sonucu 3 kişiyi kurtardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşların şehir merkezine getirilmesi sağlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Toros Dağları İtfaiye Kurtarma Olaylar Ulaşım İtfaiye Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title