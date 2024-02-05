Kahramanmaraş'ta Karlı Bölgede Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar şehir merkezine getirildi.
Kahramanmaraş'ta karlı bölgede araçlarıyla mahsur kalan 3 kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, Ahır Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesinde meydana geldi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) irtibat numarası 153'e 23.00'te kara saplandığı ihbarı alan ekipler harekete geçti. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar AKOM'un ihbar hattına konum bilgisini paylaştı.
İş makineleri ile açılan yollara ulaşan itfaiye ekipleri yoğun siste arama sonucu 3 kişiyi kurtardı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşların şehir merkezine getirilmesi sağlandı. - KAHRAMANMARAŞ