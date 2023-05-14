Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Bugün saat 15.17 sıralarında Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe ve şehir merkezi ile çevre illerde sarsıntıya neden oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bu depremin hemen ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ