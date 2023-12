Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sakarya Çarşı esnafıyla bir araya gelerek esnafın toparlandığını dile getirdi. Okay, devletin desteği ve esnafın gayretiyle yaşanan olumsuzlukların aşıldığını belirtti.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: Esnaf Kendini Toparlamış Durumda

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, esnafın birçok açıdan kendini toparlamış durumda olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sakarya Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Esnafla hasbihal eden Başkan Okay, esnafın her açıdan toparlandığını dile getirdi. Son yıllarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, Kahramanmaraş esnafının büyük zarar gördüğünü fakat devletin desteği, esnafın gayretiyle bu süreçlerin aşıldığını dile getirdi.

Bundan sonraki sürecin esnaf açısından olumlu geçeceğini belirten Başkan Okay, "Kahramanmaraşlı esnafımız son yıllarda yaşanan olumsuzluklardan çok etkilendi. Ancak geldiğimiz noktada, devletimizin desteği, onların sabrı ve azmiyle bu süreç aşıldı. Şuanda esnafımız birçok açıdan kendini toparlamış durumda. Bu toparlanma süreci büyük bir özveriyle devam edecek. Bu süreçte esnafımızın her zaman yanındayız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ