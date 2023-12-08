'Kahramanlar Diyarı' Niğde'ye Görkemli Şehitler Anıtı

Niğde Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Niğdeli şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler anısına 'Şehitler Anıtı' inşa etti.

Kent merkezinde şehit Ömer Halisdemir'in adını taşıyan meydana dikilen Şehitler Anıtının sütunsal olarak göğe doğru yükselen kıvrımlarında, 15 Temmuz'da şehit düşen vatan evlatlarını simgeleyen yıldızlar yer alıyor. Temizlik ve paklığı simgeleyen beyaz renkle inşa edilen Şehitler Anıtının ortasındaki yıldız 15 Temmuz'da darbeci generali alnından vurarak, darbenin başarısız olmasında büyük payı olan ve darbeciler tarafından şehit edilen Niğdeli kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i simgeliyor. İslam dünyasına ait eserlerde İslami desen olarak kullanılan ve Selçuklu mimarisine ait figürlerin de yer aldığı sekizgen bir geometrik şekli andıran kaidenin her bir köşesinde ise farklı erdemleri anlatan yıldızlar bulunuyor. Bu yıldızlar; merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükür gibi erdemleri ifade ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada; 'Kahramanlar Diyarı' olarak anılan Niğde'nin, tarihin her döneminde bağrından nice kahramanlar çıkardığını belirtti. Başkan Özdemir; "Hainlere karşı milletçe destan yazdığımız 15 Temmuz'da, Niğde'mizin ve ülkemizin gururu kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir, canını hiçe sayarak darbenin seyrini değiştirmiştir. Hain darbe girişiminde 251 vatan evladımız şehit düşmüş, 2 bin 194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını taşıyan ve 15 Temmuz şehitleri ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi simgeleyen Şehitler Anıtımızla, tüm şehitlerimizin anısını yaşatmaya çalıştık. Şehitlerimizin aziz hatıraları burada yaşatılacak" ifadelerini kullandı. - NİĞDE