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Kadirli'de Benzine Gelen Zam Vatandaşları Tepki Gösterdi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammı vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, sürekli artan zamların maaşlara yansımadığını ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen bir vatandaş, "Zamlar, acaba diyoruz ki 1-2 ay hayrını görür müyüz maaşa yapılan zammın ama maalesef yok yani. Görmeden gene geri gidiyor" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Benzin hariç aldığımız her hangi markette nerde indirim var onu kolluyoruz. Kolu komşu daha dün konuştuk komşumuzun bir durumu ile ilgili. Beraber gülüyoruz halimize" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammı vatandaşlar tepki gösterdi.

"SÜRPRİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Bir vatandaş, "Vallahi alıştık artık gerçekten yani ne düşünebiliriz ki? Zamlar, acaba diyoruz ki 1-2 ay hayrını görür müyüz maaşa yapılan zammın ama maalesef yok yani. Görmeden gene geri gidiyor" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Sürpriz bir şey değil. Neredeyse 3 yıldır özellikle bu sene son 1 yıldır hemen hemen her gün bir şeylere zam geliyor. Benzin hariç aldığımız her hangi bir şeyi markette nerde indirim var onu kolluyoruz. Kolu komşu daha dün konuştuk komşumuzun bir durumu ile ilgili. Beraber gülüyoruz halimize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Osmaniye Zam Enerji Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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