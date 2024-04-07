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Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa'ya Arama Kurtarma Ekibi Kazandırıyor

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Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Başkanı Mehmet Yıldız, yönetim olarak deprem bölgelerinde yaptıkları incelemelerinin ardından JEO-KUT adıyla Bursa'ya bir arama kurtarma ekibini kazandırma kararı aldıklarını söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şubesi'nin geleneksel jeoloji gecesi, iftar programıyla gerçekleşti. Jeoloji anabilim dalına yıllarca hizmet veren Prof. Dr. Yusuf Tatar, Prof. Dr. Hükmü Orhan, geçmiş dönem oda başkanlarından Ahmet Ağlan, Mustafa Arık ve Engin Er'in yanı sıra Balıkesir-Yalova ve Çanakkale'den çok sayıda mühendisin katıldığı program keyifli anlara sahne oldu. İftar sonrası misafirlerini ve meslektaşlarını selamlayan JMO Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, bir ay önce göreve gelen oda yönetiminin başta deprem farkındalığını oluşturmak adına yaptığı çalışmalara değindi. Başkan Yıldız, şöyle devam etti;

" Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'den bin 200 meslektaşımın temsil edildiği şubemizin yeni yönetimi olarak bir hayalimiz var. Her bir meslektaşımın, her türlü konuda, 'kimsem yoksa bile benim odam var' diyebileceği bir şube kültürünün temellerini atıyoruz. Bu kültür ile örnek bir şube olmak istiyoruz. Bu kültürü her başlıkta bölgemize de yansıtmak istiyoruz. Örneğin başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere bütün deprem bölgesinde görev yaptık, sahada bulunduk. Bu deneyimlerimizin ardından JEO-KUT adıyla Bursa ve bölgemize bir arama kurtarma ekibini kazandırma kararı aldık. Çalışmalara da başladık."

Konuşmaların ardından jeoloji mesleğine değer katan isimlere emek ödülleri takdim edildi. '60. Yıl Emek Ödülü'ü, Prof. Dr. Hükmü Orhan tarafından Türkiye'de yetişen binlerce jeoloji mühendisinin hocası 86 yaşındaki Prof. Dr. Yusuf Tatar'a takdimi sırasında, salonda duygusal anlar yaşandı. Ardından Burhan Uçaklı ve Nedim Özhan'a 50. yıl, Adil Erülke, Tuncer Çiltaş ve Alper Küçükyıldız'a 30. yıl, Muhammed Ünsal Uzun, Erkan Uğurlu, Yücel Uçar, Yunus Şahin, Çiğdem Saime Kolbe ve Figen Divrik'e de 25. yıl ödülleri takdim edildi.

Gecenin finalinde ise JMO Güney Marmara Şubesi geçmiş dönem başkanı Engin Er ile Şube Sekreteri Sema Erilmez'e Başkan Mehmet Yıldız, plaket takdimiyle teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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