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Japonya'dan İran, Lübnan ve Batı Şeria'ya 15 milyon dolarlık acil durum hibesi

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Japonya, insani durumun kötüleştiği İran, Lübnan ve Batı Şeria'ya 15 milyon dolarlık acil durum hibesi göndereceğini açıkladı. Yardım sağlık, gıda, barınak, su ve hijyen hizmetleri için kullanılacak.

Japonya, insani durumun kötüleştiğini İran, Lübnan ve Batı Şeria'da 15 milyon dolarlık acil durum hibesi gönderilecek.

Japonya ; İran, Lübnan ve Batı Şeria'ya maddi yardımda bulunacak. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani durumun kötüleştiğini İran, Lübnan ve Batı Şeria'da 15 milyon dolarlık acil durum hibesi gönderileceği kaydedildi. bakanlık açıklamasında, yardımın uluslararası organizasyonlar aracılığıyla söz konusu ülkelere gönderileceği sağlık hizmeti, gıda, barınak, su ve hijyen hizmetleri için kullanılacağı aktarıldı.

Öte yandan, Japonya Platformu aracılığıyla Lübnan'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki yardım çabalarını desteklemek için ek 640 bin dolar sağlanacak. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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