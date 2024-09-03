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Jandarma patpat sürücülerini videolu mesajla uyardı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile patpat sürücülerini güvenli kullanım konusunda uyardı. Jandarma ekipleri, patpat sürücülerine kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma patpat sürücülerini videolu mesajla uyardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kentte tarım aracı olarak kullanılan ve patpat diye tabir edilen araçların güvenli kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Yağan yayımladığı mesajında, "Patpat karayolunda yük ve yolcu taşımak için üretilmiş bir araç değil tarımsal üretim alanlarında kullanılmak üzere üretilmiş bir tarım aletidir. Pat pat ile karayolunda insan ve yük taşınmasına, çok daha önemlisi çocukların kullanmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan videoda ise jandarma ekiplerinin vatandaşlara patpat konusunda verdiği mesajlar ve uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundukları gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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