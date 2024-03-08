Jandarma, 60 yaş üstü vatandaşlara trafik eğitimi verdi

Jandarma"Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe Projesi" çerçevesinde 60 yaş üstü vatandaşlara eğitim verdi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı 60 yaş üstü vatandaşların karışabileceği kazalara engel olmak ve meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları engellemek amacıyla "Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe Projesi" çerçevesinde 60 yaş üstü vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen eğitimde 60 yaş üstü vatandaşlara trafik uyarı işaretleri ile sürüş kuralları ve güvenli araç kullanma konusunda eğitim verildi. Daha sonra ise eğitim programına katılan vatandaşlara, araç başında doğru olan sürüş teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. - OSMANİYE