İzmit Belediyesi Kardeş Eller'e Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü Verildi - Haberler

KOCAELİ (ANKA) -

Kocaeli Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen "Doruktakiler" organizasyonunda, 2021 yılının sosyal sorumluluk projesi ödülü, İzmit Belediyesi Kardeş Eller sosyal yardım platformuna verildi.

Kocaeli Gazetesi'nin "Doruktakiler" 2021 yılı ödül töreni, Kocaeli Ticaret Odası'nda yapıldı. Yılın sosyal sorumluluk projesi ödülünü, Kocaeli'deki STK'lar, siyasi parti temsilcileri, protokol ve geçtiğimiz yıl ödül alanların oylarıyla Kardeş Eller sosyal yardım platformu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet aldı.

HÜRRİYET: "BİZİM İÇİN ONURDUR"

Başkan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kocaeli Gazetesi'nin değerli sahipleri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Doruktakiler düzenli olarak her yıl devam ediyor. Herkesin eline, emeğine sağlık. Kent adına önemli bir çalışma. Kent adına yapılan çalışmaların takdir edilmesi için de çok kıymetli bir zirve.

Biz de bütün çalışan arkadaşlarımızla üç yıllık görev süremiz içerisinde büyük bir özveriyle ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza hem kendi öz kaynaklarımızla hem de alan elin veren eli görmediği Kardeş Eller platformu altında Dost Eller ve Gıda Bankası'nın yanı sıra yakın zamanda Aşevini hayata geçirdik. Değerli gazetemizden bu ödülü almak bizim için bir onurdur. Huzurlarınızda ben çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde çok emek harcadılar, çok çalıştılar.

Biz Kardeş Eller çalışmamızla beraber birçok kesime destek vermeye devam ettik. Öz kaynaklarımızla birlikte aldığımız bağışlarla 1 yılda yaklaşık 18 milyon gibi ciddi bir rakamda destek vermiş olduk. 18 hizmet kalemimizi 34 hizmet kalemine çıkardık. 26 bin civarında sosyal yardım yaptık. Kaynaklarımızı en üst düzeyde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de olabildiğince yaraları sarmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocaeli Gazetesi'ne tekrardan teşekkür ediyor başarılar diliyorum."

AKAR: "BAŞKANIM MÜTEVAZİ DAVRANIYOR"

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise şöyle konuştu:

"Fatma Hanım mütevazı davrandı. İzmit Belediyesine ait herkesin görmesini istediğim bir yer var. Alzheimer Yaşam Evi. Görmenizi tavsiye ederim. Alzheimer hastası vatandaşları güvenle bırakabileceğimiz, ailelerin kendilerine zaman ayırabilecekleri bir alan yarattı. Gerçekten mükemmel. Ayrıca Sanat Akademisi'ni görmenizi isterim. Sanatın her dalında çocuklarımız ve gençler orada eğitim alıyorlar. Bir de İzmit Belediyesi Kütüphanesi var ki, gençler kapıda sıra bekliyordu. Bursa'dan dahi misafirlerini ağırlıyor. İğne atsanız yere düşmez. Belediyeciliği yalnızca kaldırım yapmak, asfalt yapmak, çöpleri toplamak olarak görmüyorum. Çünkü bunlar tanımlanmış görevlerdir. Bir belediye başkanı insana dokunduğunda başarılı olur diyor ve Fatma Başkanıma teşekkür ediyorum."