İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Tarımsal Uygulama Bahçesi'ni Ziyaret Etti

Çocuklarla birlikte bugün karpuz hasadı yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde yetiştirilen meyve ve sebzeleri de inceledi. Başkan Hürriyet, "Tarlalarımızda yoğun olarak çalışıyoruz. Çok fazla üretiyoruz ve ürettiğimizi de paylaşıyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu öğrencileriyle Tarımsal Uygulama Bahçesinde karpuz hasadı yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bahçede yetişen sebze ve meyveleri de inceledi. Tarlalarda yoğun olarak çalıştıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Bugün karpuz topladık, yarın mısır toplayacağız. Ayrıca yakında bal kabaklarımız da olacak. 4 buçuk 5 dönüm alana bal kabağı ektik. Onları da yakında halkımızla birlikte hasat edeceğiz. Bu ara tarlalarda yoğun çalışıyoruz. Fazla üretiyoruz, ürettiğimizi de paylaşmaya çalışıyoruz. Bu tarlalar halkın tarlası ve biz halkın tarlasından halkın sofrasına ulaşmaya çalışıyoruz. Çınar ekibimiz ürettiğimiz ürünleri mahallelerde ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyor. Ayrıca sosyal desteği ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da Gıda Bankası aracılığıyla ulaştırıyoruz. Fazla kalan ürünlerimiz olduğunda onları da uygun fiyatlarla Çınar Halk Market'te satışa sunuyoruz" diye konuştu.

"LAVANTA BAHÇEMİZDE CİDDİ BAKIM YAPIYORUZ"

Lavanta bahçesini de inceleyen Başkan Hürriyet, "Lavantalarımızı da ikinciye hasat ediyoruz. Hatta üçüncüye boy verecekler gibi görünüyor. Arkadaşlarımız 6 dönüm lavanta bahçemizde bir seneden fazladır ciddi bir bakım yapıyor. Ne kadar çok hasat edersek bir sonrakinde o kadar çok büyüyor. Burası aynı zamanda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Girişimciler Merkezi'nde kadınların üretimlerinde kullandığı ürünleri de veriyor. Burada ileride daha fazla üretim aldığımızda lavanta yağı çıkarmakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Karaabdülbaki'de bulunan bir tarlamızda da lavantanın başka bir cinsini yetiştiriyoruz. Burası direkt toprakta Karaabdülbaki'de ürettiğimiz lavantalar malç naylonuyla üretiliyor. Bir de Lavanta Parkımızda da 4 dönümlük bir arazide lavantalarımız yetişiyor. Orası biraz daha görsellik üzerine kuruldu. Oradan alacağımız ürünle de lavanta keseleri, lavanta sabunları üreteceğiz. Sadece süs olarak kullanmıyoruz, dönüştürüyoruz. Şu anda üç ayrı bölgede yaklaşık 15 dönüm alanda lavanta üretimimiz devam ediyor" dedi.