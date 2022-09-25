İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Ceylan Ailesi'ne Başsağlığı Diledi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Sebahaddin Ceylan’ı kaybeden emlak ve gayrimenkul danışmanı Aynur Ceylan’a başsağlığı diledi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Sebahaddin Ceylan'ı kaybeden emlak ve gayrimenkul danışmanı Aynur Ceylan'a başsağlığı diledi.
Emlak ve gayrimenkul danışmanı Aynur Ceylan'ın eşi Sebahaddin Ceylan hayatını kaybetti. Sebahaddin Ceylan, 42 Evler Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşini kaybeden Aynur Ceylan ve yakınlarının acısını paylaştı ve Ceylan Ailesi'ne taziyelerini iletti.
Kaynak: ANKA / Yerel