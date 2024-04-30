İzmirli Kadın Dolandırıldı, Darp Edildi ve Tacize Uğradı

İzmir'de yaşayan 35 yaşındaki Sevgi Canlı, iddiaya göre tüm birikimi olan yaklaşık 1 milyon lirayı, İstanbul'da bir kafeye ortak olmak için kullandı. Dolandırıldığını anlayınca parasını geri almak isteyen Canlı, dolandırıldığı kişiler tarafından hem darp edildi hem de tacize uğradı. Darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, şu an korkarak yaşadığını söyleyen Canlı, "Ölmek istemiyorum" dedi.

Buca ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Sevgi Canlı, sağlık sorunları sebebiyle bir süre boyunca İzmir'den İstanbul'a gidip geldi. İstanbul'da otelde kalan Canlı, otelin yakınlarında bir kafe buldu. Bulduğu kafeye sık sık gitmeye başlayan Canlı, orada kafenin sahibiyle tanıştı. İddiaya göre bir süre sonra kafe sahibi, Canlı'ya yüzde 50 ortaklık teklifinde bulundu. Sevgi Canlı da bu teklifi kabul ederek tüm birikimi olan yaklaşık 1 milyon lirayı kafenin masrafları için kullandı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Sevgi Canlı, kafenin sahibinden parasını geri istedi. Parayı geri vermemekte direnen kafe sahipleri, Canlı'yı ormanlık alana götürüp, hem silahla tehdit etti hem de taciz etmeye kalkıştı. Parasını geri almak için uğraşan Canlı, son olarak kafenin içerisinde saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken "Ölmek istemiyorum" diyen Canlı, yetkililerden yardım bekliyor.

Hem dolandırıldı hem icralık oldu

Dolandırılma sürecinden bahseden Sevgi Canlı, kafe sahibinin iyi niyetine güvenerek kafenin açılış parasını verdiğini belirtti. Sözlerini sürdüren Canlı, "Bana 'kredi kartımı dükkan için kullanacaklarını ve beni dükkana yüzde 50 ortak yapacaklarını' söylediler. Kredi kartımı da verdim ve dükkanın bütün ihtiyaçlarını aldım. Fakat ben dükkanın ihtiyaçlarını aldıktan sonra diğer ortaklar beni arayıp, 'paranı vereceğiz, malını vereceğiz' diye çağırdılar. Defalarca bu olay darpla sonuçlandı. Bütün param dolar, altın, euro hesabımdaydı. Yaklaşık 1 milyona yakın kaybım var. Şu anda da 370 bin lira icra dosyam mevcut" diye konuştu.

Savcılıkta dekontlara, faturalara ve dövüldüğü kamera görüntülerine ait belgelerin olduğunu söyleyen Canlı, İstanbul'da gittiği her yerde rehin alındığını ve ailesinin de defalarca tehdit edildiğini aktardı.

"Kişilerin bulunmasını ve yargılanmasını talep ediyorum"

İlk darp olayının kafede yaşandığının altını çizen Canlı, şunları kaydetti:

"Kafenin gerçek sahibi beni arayıp 'paranı vereceğiz' dedi. Daha sonra oraya gittim. Beş adamla oturmuş, 'bunu sana vermeyiz' gibi tehditvari konuşmalar yaptılar. Daha sonra ben de o parayı işletme müdüründen almak için 'onun evine bir şeyler almam gerektiğini ve her şeyin kayıtlı olduğunu' söyledim. Adam dükkanı dağıtıyordu ve biz hava alsın diye dışarı çıkardık. Sonra ormana götürüp silah çıkardı. Bununla ilgili şikayetim de var. Yetkililerden kişilerin bulunmasını ve yargılanmasını talep ediyorum."

"Korkarak yaşıyorum"

Her gün gece korkarak uyumak istemediğini söyleyen Canlı, "Benim annem ve babam da rahatsızlandı. Ben ölmek istemiyorum ve ben şu anda korkarak yaşıyorum" diye konuştu. - İZMİR