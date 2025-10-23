İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan 'İZMİR TAKSİ' Dergisi Açıklaması

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, çıkardıkları 'İZMİR TAKSİ' adlı derginin yalnızca bir bilgilendirme yayını değil, odanın bir yıllık çalışmalarını yansıtan bir 'karne' niteliğinde olduğunu söyledi. Özkan, "Biz sözle değil icraatla hesap veriyoruz, çünkü bu dergi yapılanların, emeğin ve mücadelenin belgesidir" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bastırılarak tüm taksi duraklarına dağıtılan "İZMİR TAKSİ" adlı dergiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Özkan, derginin sadece bir bilgilendirme yayını değil, aynı zamanda odanın bir yıllık faaliyetlerini özetleyen bir "karne" niteliği taşıdığını söyledi.

"Söz uçar, yazı kalır"

"Bu dergi bizim için, odamız için bir karne niteliği taşıyor" diyen Başkan Erkan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her sayfasında bir yıl boyunca verdiğimiz emeğin, mücadelenin ve gayretin izleri var. Bu dergi sadece geçmişi anlatmıyor; aynı zamanda odamızın vizyonunu, duruşunu ve geleceğe bakışını da ortaya koyuyor. Tüm üyelerimizden ricam, yalnızca beş dakikalarını ayırıp bu dergiyi incelemeleri. Okuyup değerlendirsinler, kimin ne yaptığına, kimin sahada olduğuna kendileri karar versinler. Çünkü bu, lafların değil, yapılanların karnesidir. Biz, sözle değil icraatla hesap veriyoruz."

"Bakış açımızı değiştirdik"

Başkan Erkan Özkan, göreve geldikleri günden bu yana İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda köklü bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, "Biz göreve gelirken 'bakış açısını değiştirmek için yola çıkıyoruz' dedik. Çünkü değişim önce zihinde başlar. Yıllardır ötelenen, konuşulup çözüme kavuşmayan sorunları halının altına süpürmedik; tam tersine kararlılıkla üzerine gittik. Artık odamızın gündeminde bahane değil, çözüm var" diye konuştu.

"Birlikte varız, birlikte güçlüyüz"

Erkan Özkan, Ankara temaslarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Korsan taşımacılık, basit usulden deftere geçiş ve sektörel düzenlemeler gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul, Bursa ve Sakarya'daki meslektaşlarımızla birlikte AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyyüp Kadir İnan, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Belgin Uygur ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar ile bir araya geldik. Bu temaslar, sadece bugünün değil, geleceğin odamızın güçlendirmek için atılmış adımlardır" dedi.

"Korsan taşımacılık davasında mesleğimizin onurunu savunduk"

"Korsan taşımacılık davasında odamız hem taraf hem de takipçi oldu" diyen Başkan Erkan Özkan, "Bu mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda mesleğimizin onurunu koruma mücadelesidir. Bilirkişi raporlarının esnafımızın lehine sonuçlanması emeğin, hakkın ve adaletin kazandığını göstermektedir. Biz hiçbir zaman geri durmadık, susmadık; çünkü susmak haksızlığa ortak olmaktır. Bu süreç sadece mahkeme salonlarında değil, sahada da devam etti. Kış gecelerinde direksiyon başındaki kardeşlerimizin yanına sıcak çorbayla gittik, mutlu anlarında da acı günlerinde de hep yanlarında olduk. Çünkü biz bir meslek örgütü değil, büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

"Genel kurullar, odaların şölenidir"

Başkan Erkan Özkan, açıklamasının sonunda yaklaşan genel kurulla ilgili de önemli bir çağrıda bulundu. Özkan: "Genel kurullar odaların düğünleridir, şölenleridir. Dosta düşmana birliğimizi, gücümüzü gösterdiğimiz alanlardır. Bu nedenle tüm üyelerimizi 11 Ocak 2026 Pazar günü Gaziemir Fuar Alanı'nda yapılacak genel kurulumuza davet ediyorum. Gelin, oyunuzu kullanın, odamızın gücünü birlikte gösterelim. Çünkü biz birlikte varız, birlikte güçlüyüz. Bu yol uzun bir yol, ama sonunda kazanan esnafımız olacak. Dün olduğu gibi bugün de hakkın, emeğin ve adaletin tarafındayız. Çünkü biz büyük bir aileyiz, biz İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'yız" diye konuştu. - İZMİR