İzmir Selçuk'ta Çamlık Parkı Yenileniyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde, doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çeken Çamlık Parkı, belediyenin gerçekleştireceği yenileme çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı Eğitim Toplantısında, Çamlık Parkının yenilenmesi için gerekli çalışmaların başladığını belirtti. Sengel, parkın başta çocuklar olmak üzere mahalle halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenleneceğini söyledi. Çamlık Parkında, ağaçların budanmasının ardından park içerisine bir kütüphane de yapılacağını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, alan içerisinde çocuklar için sağlıklı, kauçuk zeminin bulunduğu bir oyun parkının da yapılacağının bilgisini verdi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, tamamlanan çalışmalar sonrasında Çamlık Parkının, mahallede yaşayan çocukların ve çevre sakinlerinin verimli zaman geçirebileceği bir yer haline geleceğini kaydetti. - İZMİR