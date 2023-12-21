İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 Milyon 258 Bin Çağrı Geldi

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılında 1 milyon 880 bini asıl ihbar, 2 milyon 170 bini asılsız ihbar olmak üzere 5 milyon 258 bin çağrı geldi. Yeni aldığı telefonunun sesini deneyen, eczane adresi soran, elektrik kesintisi için arayan, bankadaki parasını çektirmek isteyen olsa da asılsız çağrıların her yıl düşmesi umut verici olarak görülüyor.

Sağlık, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye, orman, AFAD olmak üzere 7 kurumu bünyesinde barındıran İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi; vatandaşlara 7/24 kesintisiz hizmet ediyor. Vatandaşların en zor anlarında onlara yardımcı olabilmek için saniyelerle yarışan 112 ekibinin en büyük problemi ise gelen asılsız çağrılar. 2023 yılının 11 ayı boyunca İzmir 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 5 milyon 258 bin çağrı geldi. Bu çağrıların 1 milyon 880 bini asıl ihbar, 2 milyon 170 bini ise asılsız çağrıydı. Fakat asılsız ihbarların önüne geçilebilmesi için çağrılar ilk olarak çağrı karşılayıcıların önüne düşerek onların süzgecinden geçiyor. Böylelikle asılsız ihbarda bulunan vatandaşlar ekiplere ulaşamıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak ve çağrı merkezi çalışanları, çok enteresan asılsız çağrıların geldiğini kaydetti. Asılsız çağrıların İzmir'de yüzde 95'lerden yüzde 41'lere inmesi umut verici olarak görülüyor.

"Farkındalık arttıkça acil durumdaki kişilere daha çabuk reaksiyon veriliyor"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, "Geçtiğimiz yıla oranla asılsız ihbar oranımız düşmekte. Geçtiğimiz yıl asılsız ve anons esnasında kapanan çağrıların toplamı yüzde 68 iken bu sene yüzde 64'e düştü. Bu konuda tüm ilkokullara ziyaretlerde bulunuyoruz. Çocuklara yaptığımız 112 farkındalık tanıtımlarının daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız böylelikle bilinçleniyor. Vatandaşlarımızın farkındalığının artmasıyla, hattı gereksiz meşgul etme durumu azaldığı için acil durumda olan vatandaşlarımıza daha çabuk reaksiyon verme fırsatımız oluyor" dedi.

Asılsız ihbar yapanlar tespit ediliyor; 1 senede 36 kişiye ceza verildi

Bazı vatandaşların ısrarla 112'yi aradıklarını söyleyen Ummak, "Bazen vatandaşlar eczane sormak için arıyor. Bazen yeni aldığı telefonunun sesini ve çalışıp çalışmadığını denemek için arıyorlar. Bizi arayıp banka numaralarını öğrenmek veya elektrik kesintisi olduğunu belirtip yetkililere ulaşamadığı için 112'ye hemen ulaşıp, elektrik kesintisinin nedenini sormak için arayanlar oluyor. Bizi defalarca arayan kişiler hakkında, çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız tutanak tutuyor. Kalite birimimiz de bize durumu bildiriyor. Kalite birimi kişinin tüm aramalarını çıkartıyor ve ardından bu çağrıları dinleyerek o numaranın 1 ay içerisinde kaç çağrı yaptığını ortaya çıkarıyor. Daha sonra da mevzuat dahilinde cezai yaptırım uygulanıyor. Son bir senede ise 36 kişiye cezai yaptırım uygulandı. 6 kişi ödemesini yaptı. Geri kalan 30 kişi de süre içerisinde ödeme yapmadığı için Vergi Dairesi'ne bildirildi" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşların acil çağrı merkezini arama konusunda hassasiyetlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ummak şu sözleri ekledi; "Biz acil durumlarda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onlar ulaşamadıkları eczane, hastane, banka için bizleri arayarak acil durumlardaki vatandaşlarımızın bize ulaşmaları konusunda sorun oluşturuyorlar. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Acil durumda her zaman onların yanındayız."

Merkezde çağrı karşılama memuru olarak görev yapan Yusuf Akbudak ise asılsız çağrılara karşı şunları kaydetti; "Gelen asılsız ihbarlar arasında; ilçeden arayan bir vatandaş, yüz tanıma sistemli dronun peşinde olduğunu belirtiyor. Onun dışında kendine büyü yapıldığını ve büyünün etkisiyle farklı şeyler gördüğünü söyleyenler bile var.

"Çocuğuna güvenmiyor bizden maaşını çekmemizi istiyor"

Merkezde çağrı karşılama memuru Merve Kocademir de asılsız çağrılarla ilgili şunları söyledi: "Yaşlılarımız arayıp, çocuklarına güvenmediğini söylüyor ve bizden maaşını çekmemizi istiyor. Okula gitmeyen çocukların okuluna götürülmesi konusunda da asılsız çağrılar aldık. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz."

"Vatandaşların adres bilgisine hakim olması oldukça önemli"

112'ye gelen asılsız çağrılar konusunda sorunlar yaşadığını belirten sağlık çağrı yönlendiricisi Şenay Erdoğan, "Asılsız ihbarların bir kısmını çözebiliyoruz ama çözemediğimiz durumlarda ekiplerimiz boşa zaman kaybediyor. Vakayı aramakta güçlük çekiyorlar. İhbarda bulunan vatandaşların vakanın yanında olması lazım. Yanında olmazsa hastalığı tam tarif edemez ve böylece zaman kaybı yaşanmış olur. En önemlisi vatandaşın adres bilgisine hakim olması lazım. Böylelikle ekibimizi daha hızlı gönderebiliyoruz. Görevlendirdiğimiz ekip de doğru şekilde amacına ulaşıyor" diye konuştu. - İZMİR