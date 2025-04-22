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İsviçre 8 Rus Medya Kuruluşuna Yaptırım Uyguladı

İsviçre 8 Rus Medya Kuruluşuna Yaptırım Uyguladı
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İsviçre, aralarında Lenta.ru, Zvezda TV ve Krasnaya Zvezda gazetesinin bulunduğu 8 Rus medya kuruluşunu yaptırım listesine ekledi. Yaptırımlar hemen yürürlüğe girecek.

İsviçre, aralarında Lenta.ru, the Zvezda TV, Krasnaya Zvezda gazetesinin de yer aldığı 8 medya kuruluşunu yaptırım listesine ekledi.

İsviçre Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO), İsviçre makamlarının yaptırım listesine 8 Rus medya kuruluşunun eklendiğini duyurdu. Açıklamada, yaptırım kararı alınan medya kurumları arasında Lenta.ru, the Zvezda TV, Krasnaya Zvezda gazetesi, News Front haber ajansı, the SouthFront haber sitesi, the RuBaltic.ru ve the Strategic Culture Foundation yer aldı. Medya kurumlarına yönelik kısıtlamalar yarından itibaren yürürlükte olacak.

Avrupa Birliği, 24 Şubat'ta uygulamaya koyduğu Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketi çerçevesinde aralarında Eurasia Daily, News Front, SouthFront, RuBaltic.ru, Lenta,ru, Zvezda ve Strategic Culture Foundation'ın da bulunduğu çok sayıda Rus medya kuruluşunun yayın lisanslarını askıya aldı. - BERN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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