İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Riyad ile Yeni Uçuş Hattı Açtı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Orta Doğu bağlantılarını güçlendirme ve çeşitlendirme stratejisi kapsamında yeni bir iş birliğine imza attı. Suudi Arabistan'ın ekonomik hava yolu şirketlerinden Flyadeal, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Riyad ile İstanbul'u birbirine bağladı.

Yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yeni iş birlikleriyle dünya turizminin göz bebeği İstanbul'u farklı destinasyonlara doğrudan bağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Flyadeal, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Riyad'dan, İstanbul uçuşlarına başladı.

Riyad (RUH) - İstanbul hattının ilk uçağı, bugün öğle saatlerinde aprona indiği anda havalimanı otoritesi HEAŞ, Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekiplerince su takı selamlaması ile karşılandı. Bir havacılık geleneği olan su takı selamlaması esnasında iki itfaiye aracı, apron girişinde uçak ilerlerken tazyikli su ile gökkuşağı oluşturdu. Flyadeal'a ait yolcu uçağının kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılanırken Riyad'dan gelen 170 yolcuya lokum ikram edildi. ISG üst yönetim ekibi, Flyadeal yöneticileri ve uçuş ekibinin katılımlarıyla ilk uçuş pastası kesildi, hatıra fotoğrafları çekildi.

"Yeni iş birlikleriyle uluslararası ağımızı güçlendiriyoruz"

Törende konuşan Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın başta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere erişimini her geçen gün güçlendirdiğini vurguladı. Flyadeal ile gerçekleştirilen yeni iş birliğinin önemine dikkat çeken Kerem Maybek, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak İstanbul ve çevresinin, ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarına kolay, hızlı ve konforlu biçimde bağlamak için çalışıyoruz. Tarihi ve kültürel mirası, eşsiz doğası, modern sosyal yaşamı, eğitim ve ticaret imkanları ile dünyanın en büyük şehirlerinden olan İstanbul'u, dünyanın farklı destinasyonlarına farklı seçeneklerle bağlıyoruz. Sunduğu ekonomik uçuş modeliyle ilgi gören Suudi Arabistan'ın hava yolu şirketlerinden Flyadeal, İstanbul - Riyad hattı ile bu anlamda önemli bir talebi karşılayacak. Orta Doğu'nun hızla gelişen ve modernleşen merkezlerinden biri olan Riyad hem iş dünyası hem de sahip olduğu kültürel zenginlikleriyle bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri. Uçuşlara olan yoğun talep, her iki taraf için de güçlü bir potansiyeli işaret ediyor. Bizler de misafirlerimizi havalimanımızda en iyi biçimde ağırlayacağız" dedi.

Günlük uçuşlara yoğun ilgi bekleniyor

Riyad (RUH) - İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) arasındaki yeni hattın Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki turizm ve ticaretin güçlenmesine katkı sunması, iki ülke arasında daha kolay ve erişilebilir bir bağlantı oluşturması hedefleniyor. İstanbul Sabiha Havalimanı'nın 52 ülke ve 106 dış hat, 39 iç hat olmak üzere toplam 145 destinasyon ile bağlantısı bulunuyor. Flyadeal'ın Sabiha Gökçen'e günlük olarak gerçekleştireceği seferler, şirketin Türkiye ile olan uçuş ağını da çeşitlendirecek.

Riyad dinamik bir metropol olarak ilgi görüyor

Uluslararası yatırımların merkezi, bölgesel iş toplantılarının adresi ve modern yaşam imkanlarıyla dinamik bir metropol olan Riyad, Suudi Arabistan'ın 'Vizyon 2030' projesi kapsamında kültürel ve turistik anlamda büyük dönüşümün gerçekleştiği merkezlerin başında geliyor. Şehrin simge yapılarından biri olan Kingdom Centre Tower ve gözlem katındaki etkileyici manzara, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Al Diriyah bölgesi ve Masmak Kalesi ile National Museum of Saudi Arabia Riyad, şehre gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında sayılıyor. Her yıl düzenlenen geniş çaplı eğlence, sanat ve kültür etkinlikleri serisi Riyadh Season ise bölgenin ilgi gören organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL