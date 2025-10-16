Haberler

İstanbul Limanı'nda 95 Türk TIR'ı Rehin Tutuluyor

Rusya'dan İstanbul'a gelen 95 Türk TIR'ı, araçlarında kahverengi kokarca böceği tespit edildiği gerekçesiyle limandan çıkartılmadı. TIR şoförleri, ilaçlama ücreti talep edilerek rehin tutulduklarını iddia etti.

Haber: Gençağa Karafazlı

(İSTANBUL) - Rusya'dan İstanbul'a gelen 95 Türk TIR'ı, araçlarda kahverengi kokarca böceği görüldüğü gerekçesiyle limandan çıkartılmadı. Şoförler, "araç başı 100 dolar ilaçlama ücreti" istendiğini öne sürerek rehin tutulduklarını iddia etti.

Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan feribotla İstanbul Haydarpaşa Limanı'na gelen 95 Türk TIR şoförü, araçlarında "kahverengi kokarca böceği" tespit edildiği gerekçesiyle dört gündür limanda bekletiliyor. TIR şoförleri, araç başı 100 dolar ilaçlama ücreti talep edildiğini ve limanda "rehin" tutulduklarını iddia etti.

TIR şoförlerinden Mehmet Selçuk, yaşadıkları durumu şöyle anlattı:

"Şimdi biz Rusya Tozi'den geldik. Tabii orada bu böcek olan ev biraz fazla olduğu için gemiyle geldik. Böcekleri fazlaydı. Burada limana indik arabadan. Böcekler görünmeye başladı. Görününce dediler ki bize, 'çıkış hatta arabalarımız tek tek mühürlendi'. Her şeyimiz onaylandı, çıkış vermediler bize. Araçlar ilaçlanacak muhabbeti oldu. Tamam dedik. Karantinaya aldılar, daha doğrusu bizi buraya aldılar. Bir iki gün bekledik. İlaçladılar, hatta kabinin içerisini de ilaçladılar. Biz de o yatağın içerisinde yattık o ilaçlanan yerde. Yani affedersin de biz o böceklerin yerine de bizi koydular. Hiç kimse bize olumlu bir şey söylemedi. Boğdu bizi, astımı olanları boğdu. Asıl mevzu bu; işte bizi götüren gemiyi ilaçladılar. Apar topar, dün akşam gemiyi yüklediler, gönderdiler. Onu gönderdiler, biz hala buradayız. 95 tane tırız burada. Tutmuşlar bizden yüzer dolar, araba başı ilaç parası istiyorlar. ya ilaç parasını benden niye alıyorsun? Devletimin burada sağlık örgütleri var. Ondan sonra, benim evrağımda hiçbir problem yok. Burada 5 gün kaldım ve benim burada her kaldığımda park parası yazıyor. Bir, araba başı 100 dolar. Zaten bizim parkla işimiz yok. Beni buradan göndermiş olsaydın, ben zaten gidecektim. Evrakımda sorun yok. İşte bakacağız bugün ne diyecekler bize..."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
