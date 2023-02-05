İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar Antalya'ya yönlendirildi.

İstanbul'da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmeye başladı. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda bugün saat 17.00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya gidilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamadı. Sabiha Gökçen'e inemeyen bazı uçaklar Antalya'ya divert etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada beklemeye başlarken, bazı uçaklar ise Antalya'ya yönlendirildi. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6-7 Şubat tarihinde yapılacak uçuşlar yüzde 10 oranında azaltılmıştı. Yağışın etkisini artırmasıyla beraber divert sayılarının da artabileceği belirtildi. - İSTANBUL