Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

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Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Isparta'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Ispartalı vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan İbadullah Camii'nde ve kentin çeşitli yerlerindeki camilerde bir araya gelerek namaz kılıp, dua etti ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Camide gençler, çocuklar ve kadınlar ibadet için bir araya gelirken, namaz bitiminde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - ISPARTA

Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili, Isparta, Namaz, dua, Yerel, Haberler

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