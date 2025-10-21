İŞKUR Gençlik Programı ile 3 Bin 697 Kontenjan Ayrıldı

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) tarafından devlet üniversiteleri iş birliğiyle yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine çalışma disiplini, mesleki beceri ve deneyim kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi öğrencileri için 3 bin 697 kişilik kontenjan ayrıldı.

Program, öğrencilerin hem çalışma pratiği kazanmasına hem de gelir elde etmelerine olanak tanırken; gençlerin üretken, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Başvurular 20-24 Ekim 2025 tarihleri arasında https://genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 24 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek. Kontenjan sayısından fazla başvuru olması durumunda adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Gençlere Deneyim, Üniversiteye Katkı

İŞKUR Gençlik Programı, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinden sosyal ve kültürel etkinliklere, dijital dönüşüm ve inovasyondan akademik-idari destek çalışmalarına kadar geniş bir uygulama alanını kapsıyor. Bu yönüyle program, hem öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de üniversite bünyesinde yürütülen çeşitli faaliyetlere destek oluyor.

Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yaparak başvurularını tamamlayabilecekler. Adaylar, İŞKUR'un "Aktif İşgücü Programları" sayfasından program detaylarını, katılım şartlarını, eğitim süreçlerini ve ödeme bilgilerini öğrenebilecekler. Ayrıca öğrenciler, başvuru sürecinde ihtiyaç duydukları desteği ALO 170 hattı üzerinden 7 gün 24 saat boyunca alabilecekler.

Hacımüftüoğlu: "Gençlerimiz Üreterek Öğrenecek, Öğrenerek Güçlenecek"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İŞKUR Gençlik Programı'nın üniversite öğrencileri için son derece önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemiz öğrencileri için ayrılan 3 bin 697 kişilik kontenjan, gençlerimizin eğitim sürecini sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da güçlendirecek. Bu program sayesinde öğrencilerimiz, kampüs yaşamının farklı alanlarında aktif görev alarak hem üretim süreçlerinin bir parçası olacaklar hem de iş hayatına dair disiplin ve deneyim kazanacaklardır. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin gelişimini destekleyen her türlü projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği için İŞKUR'a teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum."

Programda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Programa katılacak öğrencilerin başvuru tarihinden itibaren son bir aydır işsiz olmaları ve herhangi bir sigorta girişlerinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca aynı hanede yaşayan bireylerin toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını (66.314,01 TL) aşmaması şartı aranıyor.

Katılımcıların haftalık katılım süresi 22,5 saat (3 gün) ile sınırlı olup, toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabiliyorlar. Program süresince devam zorunluluğu bulunuyor; belirlenen sınırlar dahilinde izin veya rapor kullanımı ise mümkün olabiliyor.

Bağ-Kur kaydı olan öğrenciler programdan faydalanamazken, iş göremezlik ödeneği veya ölüm yardım aylığı alan öğrenciler katılım gösterebiliyor. Program sürecinde disiplin ve etik kurallara aykırı davranış sergileyen ya da katılım şartlarını taşımadığı tespit edilen kişilerin programa devamı ise sonlandırılacak. - ERZURUM