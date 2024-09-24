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İSG'den Sevilla'ya Direkt Uçuş Seferleri Başladı

İSG'den Sevilla'ya Direkt Uçuş Seferleri Başladı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus Havayolları ile İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşlara başladı. Haftada 3 sefer ile gerçekleşecek uçuşlar, Türkiye ve İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Pegasus Havayolları ile İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşlar başladı. 24 Eylül 2024 tarihi itibariyle haftada 3 frekans olarak Salı, Perşembe ve Cumartesi gerçekleştirilecek uçuşlar, Madrid ve Barselona'dan sonra İspanya'nın üçüncü şehrini İstanbul'a bağlayacak.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İSG, Sevilla'ya açılan ilk direkt hatla Avrupa genelindeki bağlanabilirliğini güçlendirmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları'nın 24 Eylül 2024 tarihinde başlattığı uluslararası hat, İspanya'nın Endülüs Bölgesi'ne aktarmasız seyahat imkanı sunarak hem turizm hem de ticaret açısından yeni fırsatlar oluşturacak. Haftada 3 sefer olarak planlanan direkt uçuşların Türkiye ve İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmesi bekleniyor.

Sevilla rotası İstanbul'dan ilk direkt uçuş olmasının yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Barselona ve Madrid'den sonraki İspanya varışlı üçüncü hat oldu. İSG bu yeni rotayla 54 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat olmak üzere toplamda 165 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor.

"İstanbul'un bağlantılarını güçlendiriyor, seyahat deneyimini geliştiriyoruz"

Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "Havalimanımızın uluslararası uçuş ağındaki en yeni bağlantısı Sevilla, hem iş hem de tatil için İstanbul'a seyahat etmek isteyenlere doğrudan ulaşım imkanı sunacak. Erişim kolaylığıyla şehrin havalimanı olarak bilinen Sabiha Gökçen'den Barselona ve Madrid'den sonra Sevilla hattıyla, İspanya'nın güneybatı kesimine yönelik seyahatleri de kolay hale getiriyoruz. Endülüs özerk bölgesinin kültür, sanat ve ekonomi merkezi olan bu şehirle İstanbul'u, konforlu seyahat deneyimiyle birbirine bağlamanın heyecanını yaşıyoruz. Dünya turizminin göz bebeği İstanbul'un dolayısıyla Türkiye'nin, farklı noktalara bağlanabilirliğini artırarak ekonomiye katkı sağlamaya, misafirlerimize en konforlu seyahat deneyimini sunmaya devam edeceğiz. Yeni hattın iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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