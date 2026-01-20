İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Davos zirvesi davetinin iptal edilmesine tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi için kendisine yapılan daveti İsrail ve onun ABD merkezli vekillerinin siyasi baskıları sonucu iptal ettiğini belirterek, "İran'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dair tek bir temel gerçek var: Halkımızı, Mossad tarafından açıkça desteklenen silahlı teröristlere ve DEAŞ tarzı cinayetlere karşı savunmak zorundaydık" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi için kendisine yapılan daveti İran'daki gösteriler gerekçesiyle iptal etmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iptal kararının İsrail ve onun ABD merkezli vekillerinin siyasi baskıları sonucunda alındığına dikkat çeken Arakçi, "İran'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dair tek bir temel gerçek var: Halkımızı, Mossad tarafından açıkça desteklenen silahlı teröristlere ve DEAŞ tarzı cinayetlere karşı savunmak zorundaydık" dedi.

"Bariz çifte standart, ahlaki yozlaşmayı yansıtıyor"

Dünya Ekonomik Forumu'nun çifte standart niteliğindeki tutumunu eleştiren Arakçi, "Hazin bir ironidir ki; İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve 71 bin masum insanı topluca katletmesi, WEF'i İsrailli yetkililere yapılan hiçbir daveti iptal etmeye zorlamadı" ifadelerini kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze'deki soykırım nedeniyle hakkında yasal suçlamalar bulunmasına rağmen Ocak 2024 gibi erken bir tarihte Davos'ta "zafer turu attığını" ifade eden Arakçi, "Eğer WEF sözde 'ahlaki' bir duruş sergiliyormuş gibi yapmak istiyorsa, bu kendi takdiridir. Ancak WEF en azından bu konuda tutarlı olmalıdır. Mevcut bariz çifte standart, yalnızca ahlaki bir yozlaşmayı ve entelektüel bir iflası yansıtmaktadır" eleştirisinde bulundu.

"İnsanlar gerçeği bilme hakkına sahiptir"

İnsanların gerçeği bilme ve kendi hükümlerini verme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Arakçi, "Utanç, yalnızca bunun aksini düşünenlere aittir" ifadelerini kullandı. İran'daki barışçıl protestoların dışarıdan kışkırtılarak şiddet eylemlerine dönüştüğünü gösteren bir video paylaşan Arakçi, mesajına "Bunu izleyin" notunu düştü.

Davos daveti İran'daki protestolar nedeniyle iptal edilmişti

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 19-23 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Davos zirvesi için Arakçi'ye gönderilen davetin iptal edildiğini duyurarak, "Arakçi geçen sonbaharda zirveye davet edilmiş olmasına rağmen, son birkaç haftada İran'da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN