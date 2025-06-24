İran Başkonsolosu Ebrahimi: 'İran teslim olsa, sıra diğer ülkelere gelecek'

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolos Mohammad Ebrahimi, kendisini ziyaret eden bir grubu kabulünde "İran teslim olsa sıra diğer ülkelere gelecek" dedi.

İçlerinde iş insanları, emekli kurum müdürleri ve gazetecilerin de bulunduğu bir grup, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğuna destek ziyaretinde bulundu. Fevzi Budak, Kemalettin Kara, Hüsamettin Yerli, Turgut Kobaza, Yahya Öztürk, Sezai Çiftçi, Sedat Bilge ve Kader Sabuncuoğlu'ndan oluşan grup, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolos Mohammad Ebrahimi ile sohbet etti, gelişmeleri değerlendirdi ve destek verdiler.

Ebrahimi; "Bizim arkamızda sadece Allah var"

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan İslam ülkeleri toplantısında hem diğer devletlerin hem de Türkiye'nin İran'a destek açıklaması yaptığını hatırlatarak, "İsrail'in saldırılarında günahsız aileler zarar gördü. Ne Amerika, ne İsrail, İran devletini tanımıyorlar. İslam ülkeleri bizlere destek oldular hepsine teşekkür ediyoruz ama eyleme ihtiyacımız var. Çünkü İran teslim olsa sıra diğer ülkelere gelecek. İsrail'in düşüncesi Nil'den Fırat'a planını uygulamak. İran'dan sonra başka İslam ülkelerine de sıra gelecek. Bizim arkamızda sadece Allah var ama İsrail'in arkasında Amerika var, batı ülkeleri var. Biz inşallah mukavemet edip onları yeneceğiz. Bu saldırılar inşallah İsrail'in aleyhine olacaktır" diye konuştu.

"Vahşi emperyalizme karşı sizlerin yanınızdayız"

Grup adına bir konuşma yapan Erzurum eski İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, üzüntülerini dile getirerek, "İki kadim dost devlet var ve bu devletlerin kaderleri birbirine bağlı. Son dönemdeki emperyalizm imalatının maşası olan ve Orta Doğuyu yeniden inşa etmeye çalışılan bir dünyada önce Gazze'de ardından İran'da yaşananları üzüntüyle karşılıyoruz. Erzurum, Tebriz, Urumiye kardeş şehirlerdir. Bizlerde buralarda yaşananlara karşı öfkemizi, tepkimiz her fırsatta belli ediyoruz. Bu vahşi emperyalizme karşı sizlerin yanınızdayız. Mazlumların sahibi de Allahtır" dedi. - ERZURUM