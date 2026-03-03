Haberler

İran tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı

Güncelleme:
İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine, tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladığını açıkladı. Yetkililer, bu önlemin halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için alındığını belirtti.

İran, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı.

İran, ABD ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, İran savaş önlemi olarak tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, "Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. Hükümet, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermiştir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
