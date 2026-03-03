İran tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı

İran, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı.

İran, ABD ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, İran savaş önlemi olarak tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, "Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. Hükümet, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermiştir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı