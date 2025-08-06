Irak Kürt Bölgesi Petrolü Ceyhan'dan İhraç Edilmeye Hazırlanıyor

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak Kürt Bölgesi (IKBY) petrolünün bu akşam ya da yarın Ceyhan üzerinden ihraç edileceğini duyurdu.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Kerkük ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinden petrol ihracatının başlanacağına değindi. Abdulgani, Irak'ın bu akşam ya da en geç yarın Irak Kürt Bölgesi (IKBY) petrolünü teslim alarak, Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla Türkiye'nin Ceyhan Limanı'ndan ihracata başlayacağını duyurdu. Abdulgani, Kerkük vilayetinde düzenlediği basın toplantısında, Irak merkezi hükümeti ile IKBY Hükümeti'nin, bölgedeki petrol üretiminin teslimi konusunda anlaştığını ve bunun 50 bin varillik kısmının bölge içinde yerel tüketime ayrılacağını belirtti.

Petrol Bakanlığı'ndan bir heyetin dün IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bir toplantı yaptığını ifade ederek, bölgede mevcut günlük üretimin yaklaşık 130 bin varil olduğunu aktaran Abdulgani, bölge hükümeti ile yapılan anlaşmanın son aşamaya geldiğini, üretimdeki düşüşün ise son dönemlerde petrol tesislerini hedef alan saldırılardan kaynaklandığını vurguladı.

Yapılan anlaşmaya göre, merkezi hükümet söz konusu üretimin 80 bin varilini teslim alarak depolarda muhafaza edecek ve ihracata hazırlayacak. Geriye kalan 50 bin varil ise bölge içinde kullanılacak. - ERBİL