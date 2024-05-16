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İnşaat İşçisi Market Alışverişinde Ayaklarına Poşet Taktı

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Bursa'da bir inşaat işçisi, su almak için markete girerken ayaklarına poşet taktı. Düşünceli işçi, amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir inşaat işçisi, su almak için markete girerken ayaklarına poşet taktı. Düşünceli işçi, amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir inşaatta görevli işçi, su almak için markete gitti. İşçi, market kirlenmesin diye ayaklarına poşet takarak alışverişe başladı. Markette poşet ile dolaşan işçi, su alarak çalıştığı yere geri döndü. İşçinin marketteki anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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