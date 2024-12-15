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Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı

Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
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Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesi, AB ülkelerine ihraç ettiği ürünlerin geri dönmesinin ardından iflas etti. Çalışanların maaşlarının ödenmediği işletmenin patronu eşyalarını toplayıp kaçarken, bunu duyan alacaklılar soluğu tesiste aldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan bir incir işletmesi, iddiaya göre ihraç ettiği ürünlerin AB ülkelerinden geri dönmesinden bir süre sonra iflas etti. İşletme sahipleri, Cuma akşamı eşyalarını toplayıp işletmeden ayrıldı. İşletmenin iflas ettiğini duyan alacaklılar tesisin kapısına dayandı.

280 İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Alınan bilgiye göre, Erbeyli Mahallesi'nde bulunan incir işletmesinde yaklaşık 280 işçi çalışıyordu. İşletme sahibi, bir çok incir tüccarı ve üreticiden aldığı incirleri bu tesiste işleyip yurt dışına ihraç ediyordu. İddiaya göre Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen incirler, aflatoksin tespit edilmesi üzerine Türkiye'ye geri gönderildi.

Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı

ÇALIŞANLARIN MAAŞINI ÖDEYEMEDİ

Bir süre sora Aydın'daki incir işletmesi, önce çalışanların maaşını ödeyemedi. 280 çalışandan 65 işçi dışında diğerleri işi bıraktı. Çalışan işçilerin yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığı tesisin işletmecisi, ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve iflasını açıkladı.

Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı

İŞLETMECİ KAÇTI, ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

İddiaya göre, tesis işletmecisinin Cuma günü akşam bütün eşyalarını toplayıp bir daha işletmeye gelmediği öğrenildi. Bunu duyan alacaklılar, dün tesisin kapısına dayanıp içeri girmeye çalıştı. İncir işletmesinde bulunan güvenlikçi, içeri girmeye çalışan alacaklılara tek başına engel olamayacağını anlayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Alacaklıları bölgeden uzaklaştıran jandarma ekipleri, gece boyunca nöbet tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

İki taraf icinde zor durum.

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