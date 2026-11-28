Aydın'ın İncirliova ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Cem Uğur, yıllardır sürdürdüğü helva üretimini örnek bir güven hikayesine dönüştürdü. Başında kimsenin bulunmadığı tezgahtan helva alan vatandaşlar, ücretini bırakıp yollarına devam ediyor. Ürünlerin ve paranın gün boyunca sahipsiz durduğu tezgah, İncirliova'da güvenin hala yaşadığını gösteriyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Cem Uğur, 1991 yılından bu yana fıstık ve susam helvası üreterek geçimini sağlıyor. Yıllar önce tekstil sektöründeki işini kaybetmesinin ardından helva üretimine başlayan Uğur, bugün hem doğal ürünleri hem de vatandaşlarla kurduğu güven ilişkisiyle dikkat çekiyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde oğlunun işlettiği halı mağazasının önüne her sabah küçük bir tezgah kuran Uğur, eşiyle birlikte hazırladığı fıstık ve susam helvalarını satışa sunuyor. Ancak bu tezgahı diğerlerinden ayıran önemli bir özellik bulunuyor. Tezgahın başında gün boyunca kimse beklemiyor. Vatandaşlar gelip beğendikleri helvayı alıyor, ücretini ise tezgahın üzerine bırakarak ayrılıyor. Uğur, ürünlerini ve kazancını İncirliova halkına emanet ediyor. Gün sonunda tezgaha döndüğünde ise vatandaşların bıraktığı paralarla karşılaşıyor. Yıllardır başında kimsenin olmadığı tezgahta ne ürünlerin kaybolduğunu ne de paraların eksildiğini belirten Uğur, bunun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söylüyor.

Tekstildeki işini kaybetti, helva üretimine başladı

Helva üretimine başlama hikayesini anlatan Mehmet Cem Uğur, 1991 yılında tekstil sektöründe ustabaşı olarak çalışırken işini kaybettiğini belirtti. Başkasının yanında çalışmak yerine kendi işini kurmaya karar verdiğini ifade eden Uğur, eşiyle birlikte helva yapmaya başladıklarını söyledi. Yıllardır aynı işi sürdürdüğünü belirten Uğur, helva üretiminde doğal ürünler kullanmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Ürünlerinde glikoz ve mısır şurubu kullanmadıklarını dile getiren Uğur, pancar şekeriyle üretim yaptıklarını kaydetti. Bu işten elde ettiği kazançla dört oğlunu büyüttüğünü anlatan Uğur, yıllar içerisinde hem toptan satış yaptıklarını hem de kendi tezgahlarında vatandaşlara ürünlerini ulaştırdıklarını ifade etti.

"Güvenmeden iş olmaz"

İncirliova halkına güvendiğini ve vatandaşların da kendisine güvendiğini söyleyen Uğur, tezgahın başında kimsenin bulunmamasına rağmen satışların sorunsuz devam ettiğini belirtti. Vatandaşların zaman zaman ürünleri aldıktan sonra parasını daha sonra getirdiğini, bazen de ikram olarak helva verdiğini anlatan Uğur, "Bir lira alsam Allah bereket versin derim. Bazıları alıyor, parasını daha sonra veriyor. Bazılarına da ikramımız olsun diyoruz. Biz bu anlayışla başladık. Allah'a hamdolsun, bugünlere geldik" dedi. Tezgahın bir 'güven tezgahı' olduğunu vurgulayan Uğur, "Güvenmeden iş olmaz. Birbirimize güveneceğiz. Biz İncirliova halkına güveniyoruz, onlar da bize güveniyor. Sabah geliyoruz, tezgahı buraya koyuyoruz. Bazen halı mağazasındaki işlerimiz oluyor, teslimata gidiyoruz. Döndüğümüzde bir bakıyorum, tezgahın üzerinde para birikmiş. Vatandaş helvasını alıyor, parasını bırakıyor. Bizi tanıyanlar da tanımayanlar da bu güvene ortak oluyor. Güvensiz bir yaşam olmaz" ifadelerini kullandı.

İncirliova'da güvenin adresi oldu

Aradan geçen 35 yıla rağmen helva üretimini sürdüren Mehmet Cem Uğur, yalnızca yaptığı işle değil, vatandaşlara duyduğu güvenle de takdir topluyor. Ürünlerini gönül rahatlığıyla vatandaşların beğenisine sunan Uğur'un küçük tezgahı, alışverişin yalnızca para ve ürün alışverişinden ibaret olmadığını bir kez daha gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı