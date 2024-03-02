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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili İlkay Türkoğlu Asaleten Atandı

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili İlkay Türkoğlu, dün gece yayımlanan kararname ile asaleten atandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili İlkay Türkoğlu, dün gece yayımlanan kararname ile asaleten atandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili olan İlkay Türkoğlu'nun asaleten atanarak, il müdürü oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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