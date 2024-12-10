Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Asgari ücret toplantısına dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki
8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı

Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babasından miras kalan dükkanında saat tamirciliğine devam eden Nilay Tüfekçi, Türkiye'nin sayılı kadın saat tamircilerinden biri olarak mesleğini sürdürüyor. Tüfekçi, zorlu şartlara rağmen saat meraklılarına hizmet ediyor.

Babasının vefatıyla miras kalan dükkanında saat tamirciliğini devam ettiren Nilay Tüfekçi, Türkiye'de bu işi yapan 5 kadından birisi.

Düzce'nin en eski saat tamircilerinden olan Murat Tüfekçi geçen yıl vefat etti. Küçüklüğünden beri babasının yanında saat tamirini öğrenen, ancak babası olduğu için mesleği yapmayan Nilay Tüfekçi, babasının vefatının ardından dükkanı devraldı. Saati bozulanlar soluğu Türkiye'nin 5 kadın saat tamircisinden birisi olan Nilay Tüfekçi'nin yanında alıyor. Kadın hassasiyeti ile saatlerin mekanizmalarını açan, bozuk saatleri tamir eden Nilay Tüfekçi, teknolojiye meydan okuyarak saat kullanmaya devam edenlerin en yakın çalışma arkadaşı oluyor, hem de erkek işi gibi görülen saat tamirciliğini kadınlarında yapabileceğini gösteriyor.

Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor

"İNSANLAR ALIŞKIN DEĞİLLER"

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Nilay Tüfekçi, "Ben babamdan saatçiliği devraldım. Yaklaşık 1 sene oldu ama küçüklüğümden beri ilkokul ve üniversite de dahil hep babamın yanına geldim gittim, küçüklüğümden beri mesleğe dahilim. Babamdan bana çok güzel bir miras olarak kaldı bu meslek. Ben de devam ediyorum. İnşallah da ömrüm boyunca devam ederim. Mesleğin çok zor kısımları var. İnsanlar bir kadın saat tamircisine alışkın değil, çok şaşırıyorlar, 'Yanında bir erkek yok mu? Baban yok mu? Abin yok mu?' gibi sorular da geliyor. Bazı bilinçli insanlarımızda 'Çok güzel ilk defa bir kadın saatçi görüyorum' dediklerinde 'Evet Düzce'de ilkim' diyorum. Türkiye'de ise yaptığım araştırmalarda 5 kadınız. Zorlukları tabi ki de var ama sabırlı olduktan sonra mesleğin kolaylıkla devam edebileceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor

"SAAT TUTKUNLARI VAR"

Gelişen teknolojiye rağmen saat kullananların ve meraklılarının olduğunu ifade eden Nilay Tüfekçi, "Hastalık derecesinde hala saat tutkunları var. Telefona bağımlısı olanlar, telefonlarda saat kullanıyor. Telefoncularımız sağ olsunlar bizim mesleğimizi bir tık elimizden alsalar da, akıllı saatleri bizden daha fazla satsalar da yine de saat kullanımı devam ediyor" diye konuştu.

Saat tamir etmenin kendisine hobi gibi geldiğini belirten Nilay Tüfekçi, saatlerle uğraşırken dinlendiğini de ifade etti.

Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
img

Kaddafi'nin tek bir sözle uyardığı Esad'ın kahkahası salonu inletmiş
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ || Asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda brüt-net asgari ücret ne kadar olur? Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? 9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı? Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede? Özlem Cankurtaran öldü mü? Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu? Özlem Cankurtaran neden öldü? Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir? Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli? Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.