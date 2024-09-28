İhlas Vakfı İzmir'de Yeni Yurt Açılışı Gerçekleştirdi

Kamu yararına çalışan vakıf statüsüne sahip olan İhlas Vakfı, İzmir'de yeni yurdunu açtı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Bizim yurtlarımızdan yetişen öğrencilerimiz asla devlete düşman olmaz. İzmir'e de güzel bir yurt yakışırdı. Öğrencilerimiz bir ana baba sıcaklığı, bir ev ortamı görmek istiyorlarsa bizim yurtlarımıza gelsinler" dedi.

İhlas Vakfı tarafından İzmir'e kazandırılan Yusuf Ziya Yalçın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılışı, Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 4 bin 600 metrekarelik alanda 6 katlı inşa edilen ve 170 kişilik öğrenci kapasitesi bulunan yurt içerisinde; 50 oda, spor ve konferans salonu, yemekhane, mescit, kantin, ders çalışma ve dinlenme odaları yer alıyor. Yurt ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi ve metro istasyonuna yakınlığıyla da öne çıkıyor.

"Biz öğrencilerimizi kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz"

Yurt hakkında bilgiler aktaran İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Bugün çok mesut, bahtiyarız. Buradaki yurdumuz çok eskiydi. Yepyeni bir yurt açıyoruz. Eski yurdumuz kapasite olarak yetersizdi. Burası ondan daha güzel, ferah ve daha çok öğrenci barındırabilecek bir yurdumuz. İhlas Vakfı 1975 yılından beri bu işlerle uğraşıyor. Bir sürü öğrenci yurdu var. Bazı şehirlerde 2 tane öğrenci yurdumuz var. Ankara'da 3, Samsun, Konya ve İstanbul'da 2 tane var. İzmir'e de güzel bir yurt yakışırdı. Allah bize nasip etti. Biz bu yurtlarımızda gençlerimize; beslenme, barınma, ders çalışmak için etüt salonları gibi bir sürü imkanlar tahsis ediyoruz. Öğrencilerimiz buralarda bir an önce okullarını bitirsinler, üretime katkıda bulunsunlar. Biz onları kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Biz öğrencilerimizi yurtlarımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yurtlarımızda yetişen öğrencilerimiz kötülük yapmaz, iyilik yapar"

Aydın, "Yetiştirdiğimiz öğrenciler asla annesine babasına kötülük yapmaz, iyilik yapar. Milletine, insanlarına iyilik yapar. Böyle insanların yetişmesi için uğraşıyoruz. Anne babalardan evlatlarını buraya göndermelerini bekliyoruz. Bir ana baba sıcaklığı, bir ev ortamı görmek istiyorlarsa bizim yurtlarımıza gelsinler" şeklinde konuştu.

Bakanlıktan İhlas Vakfı'nda kalan öğrencilere maddi destek

İhlas Vakfı'nın, vergi muafiyetine sahip bir vakıf olduğunu işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakfımız bu belgeye sahip olduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığı, bizim yurtlarımızda kalan öğrencilerimize besleme ve barınma yardımı ödüyor. Parayı öğrencilerin kendi banka hesap numaralarına yatırıyor. Yurt ücretinin yarısını devlet karşılamış oluyor. Öğrencinin de ödeme için kendisine çok az bir miktar kalıyor. Allah burada hayırlı hizmetler vermemizi, gençliğimize, milletimize nasip ve müyesser eylesin."

"Yıllarca bugünün hayalini kurduk"

İhlas Vakfı Yurtlar Ege Bölge Koordinatörü Mahmut Aydın ise, "Yıllarca bugünün hayalini kurduk. Bugünlere gelmemiz pek kolay olmadı. Rahmetli Enver Ören abimiz, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerif'ini kendilerine rehber edinerek ülkemiz insanlarına faydalı olmak için gençlerimizin üniversite hayatlarında güvenli bir liman olarak sığınacakları yerleri, yurtlarımızı açmamızı arzu etmişlerdir. 1990'lı yıllarda bin yurt açılmasını hedef edinmişlerdir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye genelinde bir çok yurdumuz açılmıştır. İzmir'deki yurdumuz da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mahmut Kemal Aydın tarafından, yurt yapımında emeği geçenlere plaket verildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yurt, dualarla açıldı.

Açılış programına, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı Yurtlar Ege Bölge Koordinatörü Mahmut Aydın, Yurt Müdürü İsmail Dertli, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, vakıf üyelerinin yanı sıra İhlas çalışanları da katıldı. - İZMİR