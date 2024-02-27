Üye Girişi
Haberler

İç Anadolu Kariyer Fuarı Eskişehir'de düzenlenecek

Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'24) için Eskişehir Adalet Teşkilatı hazırlıklarını tamamladı. Fuarda Eskişehir Adalet Teşkilatı stantları ve etkinlikleriyle öğrencilerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 28-29 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'24) için Eskişehir Adalet Teşkilatı hazırlıklarını tamamladı.

Kariyer fuarında Gençliğin Sesi, Adaletin Nefesi sloganıyla başlatılacak olan etkinliklerde Eskişehir Adalet Teşkilatlarının hazırladığı stant ve çalışmalar Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde üniversite öğrencileri ile buluşacak. Öğrenciler için hazırlanan stantlarda Eskişehir Adliyesi ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Zabıt Katipleri, İnfaz Koruma Memurları, Yazı İşleri Müdürleri ve diğer çalışanlar öğrencilerle bir araya gelerek Adalet Teşkilatlarında yer alan meslek gruplarını tanıtacaklar. Gün içerisinde klavye yarışmasının düzenleneceği etkinlikte öğrencilere hediyeler takdim edilecek. Programda, klavye yarışmasının yanı sıra İletişim Fakültesi Z-13 numaralı derslikte öğrencilere yönelik Kurgusal Duruşma, Arabulucuk ve Uzlaştırma Hizmetleri, Bağlama Dinletisi ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi İç Anadolu Eskişehir Etkinlikler Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title