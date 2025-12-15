Haberler

Hozat'ta 16 kadın, yapay çiçeklerle Türk Bayrağı üretiyor

Hozat'ta 16 kadın, yapay çiçeklerle Türk Bayrağı üretiyor
Güncelleme:
Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde açılan bayrak kursunda, 16 kadın yapay çiçeklerle Türk Bayrağı yaparak hem üretime katılıyor hem de aile bütçelerine destek sağlıyor. Kurs, katılımcılar arasında sosyalleşme ve işbirliğini de artırıyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bayrak kursuna katılan 16 kadın, yapay çiçeklerden hazırladıkları Türk Bayraklarıyla hem üretime katılıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bayrak kursu, ev hanımlarını üretimle buluşturuyor. Hozat Kaymakamlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Hozat Bayrak" projesi kapsamında açılan kursta, yaklaşık 16 kadın yapay çiçekler kullanarak Türk Bayrağı üretiyor. Kadınlar, bir yandan birlikte keyifli vakit geçirip sosyalleşirken, diğer yandan el emeğiyle hazırladıkları ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kursta üretilen bayraklar kurumlar tarafından satın alınırken, proje kısa sürede ilgi görmeye ve tanınmaya başladı.

"Kendi emeğinin karşılığını alıyor"

Usta Öğretici Nurcan Karaman, "Daha önce ev hanımıydım. Halk eğitim kurslarına başvurdum, gerekli belgeleri alarak usta öğretici oldum. Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan'ın desteğiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 'Hozat Bayrak' projesini hayata geçirdik ve bu bayrak kursunu açtık. Kadınların burada en azından ev harçlıkları çıkıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Bir kadının çalışması daha farklı, eşinden isteyemez ama burada kendi kazanması daha uygun oluyor. Kendi emeğinin karşılığını alıyor. Bu proje kaymakamımızın desteğiyle Halk Eğitim bünyesinde başladı. Yaklaşık 2 ay oldu. Ürünlerimiz yeni yeni tanınmaya başladı. Yaptığımız bayrakları kurumlar alıyor, kaymakamımız alıyor" diye konuştu.

"Türkiye'ye açılacağız"

Kursa katılma sürecinden ve bu kursun kendilerine olan katkısından bahseden öğrenci Zeynep Kılıçaslan, "Komşum Nurcan Kahraman aradı, Halk Eğitim'de bayrak kursu açılacağını söyledi. 'gelip görelim' dedik, beğendik ve katıldık. 2 aydır devam ediyoruz. Ev hanımıyız zaten yapacak bir aktivitemiz yok. Şimdi de destekle Türkiye'ye açılacağız inşallah. 16 kişiyiz, daha da ilerleyecek, daha çok olacak. Üretime devam" dedi.

"Zamanımız da iyi geçiyor"

Kursiyer Hatun Özger ise "Evde fazla bir işim yoktu. Komşularım da buraya geliyordu. Nereye gittiklerini sordum. 'Çiçekle bayraklar yapılıyor' dediler. Ben de gideyim dedim, ben neden evde boş oturayım. Hocamızla konuştuk. Geldim baktım, ortam çok güzel, arkadaşlar da güzel. Gelip gidiyoruz, işimizi de yapıyoruz. Bayrağı da yapıyoruz. Güzel oluyor bizim için. Zamanımız da iyi geçiyor" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
