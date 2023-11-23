HKÜ'de 4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen "4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı" 13 farklı ülkeden 167 bilim insanı ile sektörün en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen "4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı" 13 farklı ülkeden 167 bilim insanı ile sektörün en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KKTC Milletvekili Sunat Atun, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Ziraat Katılım Strateji Planlama Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Gürkan Çakır, protokol temsilcileri ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

21. Yüzyıl, hızlı değişim ve dönüşümlerin öne çıktığı bir döneme tanıklık ediyor

4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı hakkında değerlendirmelerde bulunan, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, hızlı değişim ve dönüşümlerin öne çıktığı bir döneme tanıklık ediyor. Bu süreç, dünya nüfusunun hızla arttığı, kaynak kullanımının yeni yöntemlerle ele alındığı, teknolojik gelişmelerin iş dünyasını dönüştürdüğü, eğitimden sağlığa, üretimden turizme kadar pek çok alanda hayatımıza yansıyan değişimleri beraberinde getiriyor. Sanal gerçeklik, kripto para, karbon ayak izi takibi, uzay yolculukları ve yapay zeka gibi kavramlar artık günlük konuşmalarımızın bir parçası haline geldi. Bu büyük değişim sürecinde finans sektörü, odak noktasında önemli bir yer tutuyor. Bankacılık ve sigortacılık uygulamaları sürekli evriliyor, yeni yöntemler belirleniyor ve sektör, geleceği şekillendirme misyonunu üstleniyor. Bu anlamda, 4. İslami Finans ve Muhasebe Kongresi alanındaki hassasiyetleri anlamayı ve karşılaşılan zorluklara çözüm bulmayı hedefliyor" dedi.

"Yeni faizsiz finansal ürünler üzerinde çalışıyoruz"

Konferansın açılışında konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kurulun 12. Kalkınma Planı toplantıları kapsamında katılım finansın, sektördeki payının artırılmasına yönelik yeni faizsiz finansal ürünler üzerinde yoğun olarak çalıştığını söyledi. Türkiye'de kira sertifikası ihraçlarının anonim şirket statüsündeki sermaye piyasası kurumlarından olan Varlık Kiralama Şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirten Gönül, bugün itibarıyla ülkede faaliyette bulunan Varlık Kiralama Şirketlerinin sayısının 24'e ulaştığı bilgisini verdi. Gönül, Türkiye'de yurt içi piyasaya yönelik gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarında, yönetim sözleşmesine ve sahipliğe dayalı kira sertifikası yapılarının öne çıktığını ifade etti. Kira sertifikası ihraçlarının sektörel dağılımındaki çeşitliliğin, kira sertifikası sözleşmelerindeki çeşitliliği de olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Gönül, "Kira sertifikası piyasasının son yıllarda yakalamış olduğu büyüme eğilimine paralel olarak, diğer kira sertifikası yapılarının da toplam ihraç tutarının içerisindeki payının artması beklenmektedir. Daha önce sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kuruluşların girişimleri ile oluşturulan katılım endeksleri, 2021 yılı itibarıyla Borsa İstanbul bünyesine alınarak; BIST Katılım 30 Endeksi, BIST Katılım 50 Endeksi, BIST Katılım 100 Endeksi, BIST Katılım Tüm Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi olmak üzere beş farklı türde hesaplanmaya başlamıştır" dedi.

"13 Farklı ülkeden 167 bilim insanı katıldı"

Kongrenin alanındaki en üst düzey ve ilgili kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Rektör Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz üçüncü kongreye gösterilen teveccüh ile birlikte bu yıl 13 farklı ülkeden 167 bilim insanı ve sektörün en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizin düzenlemiş olduğu bu kongrede, bilimsel bildiriler ve sektör yöneticilerinin konuşmalarının yanı sıra, 'İslami Finans Uygulamaları' ve 'İslami Finans ve Kalkınma' konularında olmak üzere, iki ayrı panelde birbirinden değerli konuşmacılar güncel bilgilerini paylaşacaklar. Her konuda olduğu gibi, bu alanda da gençlerimize en iyi eğitimi sunmayı, paydaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturma yolunda bilimsel çalışmalar yapmayı önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Paydaşlarımızın üretimini ve yatırımını teşvik etme gayesiyle var gücümüzle çalışmaktayız

Kongrenin ana sponsoru olan Ziraat Katılım'ın Strateji Planlama Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Gürkan Çakır ise, "2015 yılından bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine bağlı kalarak ülkemizin sektörünü, paydaşlarımızın üretimini ve yatırımını teşvik etme gayesiyle var gücümüzle çalışmaktayız. 4. İslami Muhasebe ve Finans kongresinde yapılacak tartışmalar ve müzakere çıktılarının sektörümüzün mevzuatsal derinliğine ve gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP