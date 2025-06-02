HEKİMSEN, Kamu Çalışanlarının Hakları İçin 178 Maddelik Talep Dosyası Sunuldu

HEKİMSEN, Kamu Çalışanlarının Hakları İçin 178 Maddelik Talep Dosyası Sunuldu
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HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, kamu çalışanlarının haklarını içeren 178 maddelik kapsamlı talep dosyasını hükümete sunduklarını açıkladı. Kurban, kamu işçileri ile memurlar arasındaki adaletsizliklere dikkat çekerek, toplu sözleşme sürecinin yıllık olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında kamu çalışanlarının haklarını içeren 178 maddelik kapsamlı talep dosyasını hükümete sunduklarını açıkladı. Kurban, maksatlarının kapsayıcı, adaletli ve memuru koruyan sistemin devlet sistemi içinde gelişmesi olduğunu vurguladı.

Kamuda işçiyle memur arasında çok büyük adaletsizlikler olduğunu, işçiyle memur arasındaki adaletsizliklerin kabul edilemez ölçülere geldiğine dikkat çeken HEKİMSEN Genel Başkanı Kurban, "2019 ve 2020'lerde, acilde çalışan bir hemşire ile doktor arasındaki ücret farkı neredeyse hiç yoktu. Ama kamu işçisi bir ambulans şoförü ikisinden de fazla alıyordu. Bugün bile, hastanede nöbet tutulması sırasında temizlik işçilerimiz, kamu işçisi ise doktordan veya uzman doktordan üç kat fazla nöbet parası almaktadır. İşçilerimizle ilgili avantaj ve hak ama memurlarımıza verilmeyen bir şey de şudur; memurlarımız birçok resmi bayram tatilinde fazla mesai yapmış kabul edilmezler. O günlerde herkes bayram yaparken onlar çalışsa da fazla mesai parası alamazlar. Yine aldıkları çalışma saatleri kısıtlanmıştır. Mesela bir uzman hekim 7-8 nöbet tutturulurken, ona 5 nöbet parası verilir ama kimse bunu bilmez" dedi.

"Memur kesimimizin maalesef maaşları eritildi"

HEKİMSEN'in uzman kadrosuyla kapsamlı ve bilimsel temellere dayalı bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Kurban, 178 maddelik talep dosyasının kamuoyuna, hükümete ve tüm kamu çalışanlarına bir 'hediye' olduğunu söyledi. Kurban, "Toplu sözleşme süresinin bir yılda sınırlandırılmasını istiyoruz. Toplu sözleşmeler enflasyonist bir ortamda iki yılda bir yapılamaz. Artış oranlarında anlamlı bir fark istiyoruz. Bugün talep edilen rakamların daha rasyonel seviyeleri çıkarılması gerekiyor. Çünkü bizim memur kesimimizin maalesef maaşları eritilmiştir. Enflasyon karşısında biz maaşlarımızı kaybettik" diye konuştu.

"Harcırah ödemelerinin üç kart arttırılmasını istiyoruz"

HEKİMSEN'in talep dosyasının tasarı olarak kabul edilip geçirilirse Türkiye'nin tıpta zirveyi yaşayacağının ve bundan ekonominin de istifade edeceğinin altını çizen Adil Kurban, "Devlet memurlarının kiraya yardımını çok daha objektif ve çok daha gerçekçi sınırlarda talep ettik. Emziren memura süt yardımından tutun, ölüm, yol, yemek, giyecek yardımına arttırmasına, dini bayramına ikram edilmesine kadar kapsamlıdır. Devlet memurlarının sosyal yardımlarının emekli memurlarına da verilmesini istiyoruz. Emeklilerimiz de bu sosyal yardımlardan istifa etsin. Harcırah ödemelerinin üç kart arttırılmasını istiyoruz. Sürekli görev yolluklarının tayin olan kurucu ödenmesi uygulama birliği sağlanmasını ve emekli yol harcırah tazminatının arttırılmasını istiyoruz" dedi.

"Çalışmalarımız teşvik ek ödemeleri, fazla mesai icap nöbetlerini içeriyor"

Hastalık raporunda ana maaş kesintisi yapılmaması konusuna da değinen Kurban, icra kesintilerinin birbiriyle sınırlandırılması, ek ödemelerinin kapsam dışı bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi. Doğal afetlerde görev alanlara ilave ödeme yapılması gerektiğini belirten Kurban, "Atama yönetmeninin güncellenmesine kadar, mali haklar kapsamında, döner sermaye personelinin genel bütçeyi alınmasına kadar kapsamlı çalışmamız var. Çalışmalarımız teşvik ek ödemeleri, fazla mesai icap nöbetlerini içeriyor. Üniversite hastanelerinde görev alan hekimlerin, adli tıp kurumda çalışan hekimlerin, ADSM'lerde görev alan diş hekimlerinin ödemelerine ilişkin taleplerimiz var. Herkesi kapsayan, herkesin hakkı için burada talep edilmiş, çok büyük kapsamlı çalışma var" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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