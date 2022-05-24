Haziran'a sayılı günler kala çobanların kar ve çay keyfi - Haberler

Haziran'a sayılı günler kala çobanların kar ve çay keyfi

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde haziran ayına sayılı günler kala kar yağışı görüldü.

Bayburt'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Dumlu köyünde çobanlık yapan Salih Yangöz, arkadaşlarına yağan kar altında çay keyfi yaşattı. Mustafa Sevin, Salih Yangöz ve Mücahit Sevin isimli çobanlıkla uğraşan vatandaşlar yağan kar ve yağmura aldırış etmeden çay demleyip içerek temiz havanın keyfini çıkardılar. Hayvanlarını otlamak üzere çıktıkları yaylanın yüksek tepelerinde kar ve yağmurun aniden başlamasıyla hazırlıksız yakalanan çobanlar, şemsiyelerinin altında yaktıkları ateşin başında ısınarak soğuktan korunmaya çalıştılar. Bulundukları durumu eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, cep telefonlarıyla çay keyfi yaptıkları anları çekerek ölümsüzleştirdiler.

Mayıs ayında yağan kara alışık olan çobanlar, soğuk havada çay içmenin keyfini doyasıya yaşadılar.