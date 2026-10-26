Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'e yönelik iddialara karşı yasal yola başvuracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'e yönelik iddialara karşı yasal yola başvuracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek iddiaları kınadı. Bakanlık, söz konusu yayın ve ithamlara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Mehmet Şimşek'in, daha önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, ortaya atılan iddialara ilişkin tüm yasal hakların kullanılacağı duyuruldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in, yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur. Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 106 sitede yayınlandı.
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Gerçek olabilir mi? Paylaşılan mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Filistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istedi

Böyle seçim vaadi görülmedi! İnsanlık dışı uygulamayla övündü
Seçime saatler kala Mescid-i Aksa'ya baskın: Ben-Gvir'den provokatif baskın

Seçim öncesi son provokasyon: Bölgede tansiyonu yine yükseltti
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Eğitim müfredatını değiştirdi! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça baş başa kavga etti

Saç saça baş başa kavga ettiler! Ayırmak hiç kolay olmadı

Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar

Dahice bir plan yaptılar ama sonu iyi olmadı
İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem '#reklam' hem '#reklamdeğildir' yazıyor

İzinsiz Forex şirketine fenomen desteği! "Açıklama oyunu" deşifre oldu