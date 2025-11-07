Haberler

Hatay'da Ayakkabı Ortak İmalat ve Eğitim Merkezi Açıldı

Hatay'da Ayakkabı Ortak İmalat ve Eğitim Merkezi Açıldı
Hatay'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ve Romanya ile İsveç hükümetlerinin iş birliğiyle inşa edilen Ayakkabı Ortak İmalat ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Depremin etkilediği bölgede, ayakkabı sektörünün yeniden toparlanmasına destek vermek amacıyla kurulan merkez, istihdam olanakları sağlamayı hedefliyor.

Hatay'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı Programı iş birliğinde Romanya ve İsveç devletleri tarafından inşa edilen Ayakkabı Ortak İmalat ve Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Depremin yıktığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP), depremden etkilenen illerde tekstil, deri ve ayakkabı sektörlerinin desteklenmesi projesi kapsamında Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde inşa edilen Ayakkabıcılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Sanayi sitesi içerisine UNDP iş birliğinde inşa edilen ve geleceğin ustalarını yetiştirmeye yönelik planlanan, İsveç ve Romanya hükümetinin destekleriyle Kalkınma Ajansı iş birliğinde inşa edilen Ayakkabı Ortak İmalat ve Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine; Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru Tınca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vınton, SGK İl Müdürü Hamit Bal, Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Hatay Ayakkabı İmalatçıları Odası Başkanı Doğan Aydın, ayakkabı üreticileri ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, "Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde oluşan faaliyet bölgemizin her 3 ilin depremden etkilenmiş olan ajansımız; bir taraftan bizzat yürüttüğümüz yatırımlarla, diğer taraftan ilgili kurum ve kuruluşların projelerine verdiği destekle ve bir taraftan da uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle yeniden imar ve ihya sürecine destek vermektedir. Bu çerçevede depremden hemen sonra Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve deprem bölgesindeki kalkınma ajansları ehliyle yürütülen bölgesel kalkınma odaklı acil eylem programı kapsamında saygıdeğer Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, çok sayıda yatırımı tamamladık. Yeni yatırımların da Hatay'a kazandırılması için çalışmalara devam ediyoruz. Değerli katılımcılar bu proje, bu geniş ürün yelpazesi de bugün açılışını yapacağımız Hatay Ayakkabı Ortak İmalat ve Eğitim Merkezi'nin sektörün yeniden toparlanmasına katkılar sağlayacak. Burada içerisinde bulunduğumuz ve ilk etabın inşası kısa bir süre sonra tamamlanacak olan 'Antakya Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi' sadece Hatay için değil ülkemizde de örnek gösterilebilecek nitelikte bir ihtisas sanayi sitesidir. Bu site içerisinde üretim yapacak yüzlerce imalatçı başta insan kaynağının iyileştirilmesi yetiştirilmesi olmak üzere ayakkabı imalatı yönelik tüm ihtiyaçlarını bu merkezden karşılayacaktır. Merkezin bina yapımı ve makine ekipman temini için kullanılan kaynağın tamamı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Romanya ve İsveç hükümeti desteğiyle temin edilmiştir. İçerisinde ayakkabı imalatında en güncel teknolojiye sahip makine ve ekipmanları bulunduğu bu merkezde, bir ayakkabı imalatı süreçlerini gerçekleştirmek mümkün olabilecek. Bu projenin ayakkabıcılık sektörüne ve Hatay'a hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezin kurulmasına öncülük eden Hatay Valiliğimiz başta olmak üzere; destekleriyle bu yatırımın hayata geçirilmesine vesile olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'na, Romanya ve İsveç hükümetlerine, bu süreçte emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve ayakkabıcılar odası yetkililerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru Tınca ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vınton, tesisin bölge halkına istihdam ve imkan sağlayacağından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. - HATAY

