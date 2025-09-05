Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da katılacağı törenle birlikte Hatay'da 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenecek. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, aralık ayı sonuyla birlikte Antakya kent merkezinde normal hayatın başlayacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bina enkazları kaldırılmış ve Antakya ilçe merkezi boş araziye dönmüştü. Bölgenin yeniden yaşam merkezi olması için binaların temelleri atılmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı. Asrın felaketinin ardından inşa edilen konutların anahtar teslimleri yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da katılacağı törenle birlikte 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek. Asrın felaketinin izlerinin silindiği Hatay'da da 18 bin konutun anahtar teslimi yapılacak. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan deprem sonrası yaşanan süreç ve ileriki süreçteki Antakya'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yıl sonu itibarıyla Antakya kent merkezinde hayatın olağan şekilde başlayacağını belirterek, "Hatay'a ve ülkemize hayırlı olsun. Yarın Cumhurbaşkanımızla birlikte 350 bininci konutun anahtarını teslim edeceğiz. Bu inanılmaz bir mücadeledir. Murat Kurum Bakanımız, muhalefet için 350 bin konutun maketini veremez demişti. Bu bir hayaldi, bu hayali gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hatay'da 180 bin hak sahibi var ve 180 bin konutun temeli atıldı ve yıl sonunda tamamlamış olacağız. Büyük eserleri büyük liderler yapar derler. Bu yılın sonunda aralık ayında Antakya kent meydanında normal hayatın başlayacağının müjdesini vermek istiyoruz. Hatay'da şu an dünyanın en büyük şantiyesi var, tüm deprem bölgesinde inanılmaz faaliyetler yapılıyor" dedi.

"Çok kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın aracı kent meydanına gelecek ve 450 bininci konutun anahtarı Hatay'ımızda verilecek"

AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, deprem bölgesindeki 450 bininci konutun anahtarının Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle verileceğini belirterek, "Burası Hatay'ın Antakya ilçesinin Köprübaşı mevkiinde tarihi meclis binasının yanındayız. Çok kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın aracı kent meydanına gelecek ve 450 bininci evin final anahtarı burada verilecek. Gördüğünüz caddelerin çok kısa zamanda cıvıl cıvıl olduğunu ve evlatlarımızın bu caddelerde yürüdüğünü göreceksiniz. Yeniden çok daha güzel bir Hatay'ı göreceğiz sadece depremde yıkılan evlerimiz, dükkanlarımız yapılmıyor, Hatay'da dev projelere imza atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - HATAY