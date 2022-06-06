Hatay Büyükşehir Ekiplerinden Kırıkhan Gölbaşı'nda Dip Temizliği - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası etkinliklerine Kırıkhan'da devam etti. Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye daire başkanlıklarına bağlı ekipler, Kırıkhan Gölbaşında dip ve çevre temizliği yaptı.

HBB İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı dip temizliğine, İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojileri Bölümü öğrencileri de destek verdi.

Gölün içinden plastik, metal, cam gibi eşyalar çıkaran ekipler, farkındalık yaratmak amacıyla tüm vatandaşları çevreyi korumaya, temiz ve düzenli tutmaya davet ettiklerini söyledi.

ÇİÇEK: "BU ÇEVRE VE DÜNYADAN BAŞKA YAŞAYACAK ALANIMIZ YOK"

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mahir Çiçek, temizlik çalışmasının ardından yaptığı konuşmasında, "Şehrimizin doğal güzelliklerinden biri olan Gölbaşını temizlemek için toplandık. HBB olarak amacımız kentimizdeki değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Çevre sorunlarına, iklim krizine dikkatli olmak zorundayız. Çünkü bu çevre ve bu dünyadan başka yaşayacak alanımız yok. Ekiplerimize, üniversite öğrencilerine ve çevre gönüllülerine verdikleri destek ve emekten dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Gölbaşı'ndaki temizlikten sonra katılımcılar, dağ ceylanlarının doğal yaşam alanını ziyaret etti. Doğa ve çevre gönüllüleri burada koruma altındaki dağ ceylanlarını elleriyle besleme imkanı buldu.

ANKA / Yerel