Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Yurttaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, mahalle ziyaretleri kapsamında Altınözü ve Yayladağı ilçelerinin sakinleriyle buluşarak depremlerin ardından kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında yurttaşları bilgilendirdi.

Yurttaşlarla bir araya gelerek, istek ve şikayetleri dinleyen Başkan Savaş; son olarak Altınözü ve Yayladağı ilçelerini ziyaret etti. Savaş, ekiplerin köy ve mahalle kontrollerinde tespit ettikleri arıza ve ihtiyaçları giderdiklerini, deprem sonrasındaki kısıtlı imkanlarla emek ve çaba gösterdiklerini anlattı.

Altınözü'ndeki Kurtmezrası, Toprakhisar, Alakent, Çetenli, Oymaklı, Babatorun, Yolağzı, Sivrikavak, Sarıbük ve Hacıpaşa mahallelerini CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğlulları ile birlikte ziyaret eden Lütfü Savaş; imar planlarının, projelerinin Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için hazır olduğunu, bilim insanları, tüm çalışma arkadaşları ile gece gündüz Hatay'ı yeniden sağlıklı bir şekilde kurmak için canla başla çalıştıklarını ve Hatay'a söz verdiklerini söyledi.

Yayladağı'nın Aydınbahçe, Karaköse, Gözlüce, Sebenoba, Çakı, Yayıkdamlar, Bezge ve Yeşiltepe mahallerinde de halkla bir araya gelen Başkan Savaş, Hatay'da samimiyet ve sevgi ile her türlü zorluğu aşacaklarına bir kez daha şahit olduğunu, şehrin güzel yürekli insanlarının hak ettiği umutlu günlere kavuşacağını, bir yandan altyapı çalışmalarına devam ettiklerini diğer yandan da Hatay'ın kültürel ve tarihi tüm dinamikleri ile yeniden ayağa kalkması için çalıştıklarını aktardı.