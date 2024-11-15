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Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Toplantısı Aydın'da Gerçekleşti

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Toplantısı Aydın'da Gerçekleşti
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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' toplantısı, Aydın'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Aydın, Denizli ve Uşak illerinin projeye katkıları ve gelecek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'nin yürütme kurulu toplantısı Aydın'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Aydın, Denizli ve Uşak illerinin dahil olduğu 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'nin Proje Yürütme Kurulu Toplantısı, Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Aydın'ın da 3 proje, 100 işletme ve 17 bin 158 küçükbaş hayvan ile dahil olduğu proje ile küçükbaş hayvanların ıslah edilerek, genetik olarak et ve süt verimi yüksek ırklar elde edilmesi, doğru verim kayıtlarının tutulması hedefleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda yapılacak çalışmalar, hazırlanan projeler anlatılırken aynı zamanda görüş ve önerilere de yer verildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ve ilimizin de Karya Koyunu, Kıvırcık Koyunu, Kıl Keçisi kapsamındaki 3 proje, 100 işletme ve 17 bin 158 küçükbaş hayvan ile yer aldığı 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'nin 2024 yılı Proje Yürütme Kurulu Toplantısı, Denizli ve Uşak illerinin de katılımı ile ilimizde gerçekleştirildi. İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı İl Müdür Yardımcımız Hamit Eray Yeşilçayır'ın açılış konuşması ile başladı. Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubu Sorumlusu Nejla Güloğlu başkanlığında devam eden toplantı, projeye dahil olan Aydın, Denizli ve Uşak illeri proje teknik elemanlarının sunumları ile devam etti. Aydın ve Denizli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlarının görüş ve önerilerinin ardından, 'Proje Lideri' Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Orhan Karaca, Prof. Dr. İbrahim Cemal ile Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın değerlendirmeleri ile toplantı gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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