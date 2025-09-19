Hakkari'deki Mezra Sakinleri Asfalt Yolda ve Sulama Havuzunda Destek Arıyor

Hakkari'nin Akbulut köyüne bağlı Demirli Rezan mezrası sakinleri, asfaltlı yol ve sulama havuzu talepleriyle Vali Ali Çelik'i köylerine davet etti.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Akbulut köyüne bağlı Demirli Rezan mezrası sakinleri, yıllardır çözüm bekleyen asfaltlı yol ve sulama havuzu taleplerini yeniden gündeme taşıdı. Kentin sebze üretiminde bir dönem önemli bir rol oynayan mezra, kuraklık ve hizmet eksikliği nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Yaklaşık 40 haneli olan mezra, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda olmasına rağmen altyapı hizmetlerinden mahrum. Köy girişinden kara yoluna kadar olan stabilize yolun tozlu ve bozuk olması da ulaşımı zorlaştırırken, sulama havuzu olmadığı için üretilen sebze ve meyveler ise tarlada kurumaya terk ediliyor.

Köy sakinlerinden Cemil Bozkurt, mezra sakinlerinin yıllardır tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, "95 yıldır bu köyde yaşıyoruz. Ürünlerimiz şehir pazarlarında satılıyor. Ancak sulama havuzumuz yok, bu nedenle tarımda verim alamıyoruz. Valimiz Ali Çelik'in birçok köyü ziyaret ettiğini biliyoruz. Biz de kendisini köyümüze davet ediyoruz. Şehre bu kadar yakın bir köye hizmet gelmemesi bizleri üzüyor. Yolumuz toz içinde, sulama sorunumuz çözülmedi. Biz sadece sulama havuzu istiyoruz" dedi.

Köyde hayvancılıkla uğraşan M. Emin Bozkurt ise hayvanlar için kışa hazırlık yaptıklarını söyleyerek, "Şehre en yakın köy bizim köyümüz. Burada imece usulü ot biçip yem hazırlıyoruz. Ancak en temel sorunumuz asfalt yol ve sulama havuzu eksikliği. Vali Bey bize de bu hizmetleri getirirse minnettar oluruz" ifadelerini kullandı.

Patoz yapan bir diğer köy sakini Yusuf Salim de, ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Köyümüz yaklaşık 40 hane. Yaz aylarında ot biçip imeceyle patoz yapıyoruz. Bu sene bir bağ ot 60 TL. Mazot pahalı, kuraklık da var. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Yetkililer sulama havuzu ve yolumuza bir çare bulmalı" diye konuştu.

70 yıldır mezrada yaşayan Adile Bozkurt ise köyün yaşadığı dönüşümü şöyle anlattı:

"Eskiden yemyeşil olan köyümüz, gözümüzün önünde kuruyor. Ağaçlarımız, meyvelerimiz kuruyor. Evimin önünden geçen araçlar toz bulutu oluşturuyor, ağzımızı burnumuzu kapatmak zorunda kalıyoruz. Rezan domatesi bir zamanlar meşhurdu, şimdi tarlada kuruyor. Bazı köylerin yaylalarına kadar asfalt yapılırken, bizim karayoluna sıfır köyümüzde asfalt yok. Gençlerimiz batıya çalışmaya gitmek zorunda kalıyor. Tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi."

Demirli Rezan mezrası sakinleri, Hakkari Valisi Ali Çelik'i köylerine davet ederek, asfalt yol ve sulama havuzu taleplerinin karşılanmasını istiyor. "Bu iki temel sorun çözülürse, köyümüz yeniden canlanır" diyen köylüler, çözüm bekliyor. - HAKKARİ