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Hakkari'de SOGEP-2 Projesinin Sözleşme İmza Töreni Gerçekleştirildi

Hakkari'de SOGEP-2 Projesinin Sözleşme İmza Töreni Gerçekleştirildi
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Hakkari'de gerçekleştirilen törenle, Çukurca'da 'Çukurca Su Sporları Merkezi' ve 'Çukurca Tahini Dolum, Paketleme ve Satış Tesisi' projelerinin sözleşmeleri imzalandı. Projelerle bölgenin turizm, istihdam ve ekonomik katkıları artırılması hedefleniyor.

Hakkari'de "SOGEP-2 Hakkari" projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA Uzmanı Ebru Yıldız ve birim temsilcilerinin katılımları ile Çukurca Tahini Dolum, Paketleme ve Satış Tesisi ile Çukurca'da su sporları projelerinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Hakkari'de 2 adet proje daha destek almaya hak kazandı. Desteklenmeye hak kazanan projeler "Çukurca'da Su Sporları Merkezi" ve SOGEP- Anadolu'dakiler Programı kapsamında desteklenen "Çukurca Tahini Dolum, Paketleme ve Satış Tesisi" projeleri oldu.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından yürütülecek iki yeni proje ile birlikte 2024 yılı SOGEP kapsamında Hakkari ilinde desteklenen proje sayısı üçe yükselmiş oldu. Bu program kapsamında uygulamaya konulan "Hakkari Tekstil Atölyesi 2. Etap Projesi"nin yapım işleri ise tamamlanma aşamasına geldi. Gerçekleşen törende, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sözleşmesi imzalanan projelere dair değerlendirmelerde bulundular.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Zap Nehri'nin ve su sporlarının Çukurca'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesi için çok önemli olduğunu belirterek, geliştirilen projenin hayata geçirilmesi sonrasında Çukurca'da kamp merkezleri yapılarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gençlerin "Çukurca'da Su Sporları Merkezi" projesinden yararlanmasının sağlanacağına değindi. Kumcu "Çukurca Tahini Dolum, Paketleme ve Satış Tesisi" projesinin detaylarından da bahsederek, Çukurcalı vatandaşlara katma değer sağlayan coğrafi işaretli Çukurca tahininin susam ekim miktarının da artırılacağını belirtti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise projeler ile Hakkari'nin istihdamına, üretimine, ekonomisine, turizmine önemli katkılar sağlanacağını belirtti.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, değerlendirmeleri sonrasında projelerin Hakkari'ye kazandırılmasında katkısı bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Vali Ali Çelik'e ve diğer ilgili kurumlara şükranlarını ilettiler.

Vali Ali Çelik, gerçekleşen sözleşme imza töreni sonrasında projelerin Hakkari'ye hayırlar getirmesini temenni ederek, hazırlanmasında ve Hakkari'ye kazandırılması sürecinde emeği bulunanlara teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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