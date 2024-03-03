Hakkari'de 25 yıllık muhtarlık görevini gençlere bıraktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 25 yıldır muhtarlık görevini yapan Pervizhan Beşer, bundan sonra muhtarlığı okumuş gençlere bırakacağını belirterek örnek bir davranış sergiledi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünde 25 yıl boyunca muhtarlık yapan Pervizhan Beşer, yeni dönemde görevi okumuş gençlere bırakmak için aday olmadı. 25 yıl boyunca köy sakinlerinin yoğun isteğiyle muhtarlığı sürdüren Beşer, 25 yıl boyunca birçok hizmeti köy ve mezralarına kazandırmayı başardı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhtar Beşer, bundan sonra muhtarlığı okumuş gençlerin yapması için her şartta yanlarında olacaklarını belirtti. Bundan sonra muhtarlık görevini gençler yapsın diye aday olmayacağını belirten Pervizhan Beşer, "25 yıldır İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünün muhtarlığını yapmaktayım. Köy sakinleri, muhtarlık görevimi devam ettirmemi istiyorlar. Ancak 25 yıldan sonra muhtarlığı okumuş gençlere bırakmak istedim. Bu koltuğu bırakmayı da bilmek gerekiyor. Bizden sonrakilerin de bu görevi sahiplenme ve milletimize hizmet etme sorumluluğu vardır. Ben de 25 yıl boyunca köyümün ve mezradaki tüm vatandaşlarımızın okul, yol, su gibi birçok sorununu çözmek için mücadele ettim. Bu anlamda alnım ak, başım diktir. Bu vicdan rahatlığıyla 25 yıllık süreden sonra muhtarlık görevini gençlere bırakıyorum. Şunu belirtmek isterim ki köy halkını çok seviyorum, eminim onlar da beni çok seviyor. Hepsinden Allah razı olsun, bugüne kadar hiç birine kırılmadım. Birinin gönlünü de kırmışsam eğer helallik istiyorum, hakkını da helal etsinler. Benim tarafımdan kimin hakkı varsa helal olsun. Yeni dönemde görev alacak gencimizin de arkasındayım her zaman. Ne gerekiyorsa yardım için hazırım" dedi. - HAKKARİ