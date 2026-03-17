HAGİAD Başkanı Erkan: "Çanakkale ruhu geleceğimizi inşa etmeye devam ediyor"

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale ruhunun yalnızca tarih sayfalarında kalan bir hatıra değil, bugün de milletimize yol gösteren güçlü bir miras olduğunu vurgulayan Erkan; Türkiye'nin geleceğinin üretimle, girişimle, ticaretle ve çalışmayla daha da güçleneceğini ifade etti. Erkan; geçmişte vatanı korumak için verilen mücadelenin bugün aynı kararlılıkla çalışarak, üreterek ve ülkeye değer katarak sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Fatih Erkan mesajında; "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Çanakkale'de verilen mücadele, bir milletin vatan sevgisini, fedakarlığını ve sarsılmaz iradesini tüm dünyaya gösterdiği büyük bir destandır. O gün yüz binlerce kahramanımız vatanı korumak için canını ortaya koymuş, bu topraklar bir milletin fedakarlığıyla şekillenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Erkan mesajı; "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
