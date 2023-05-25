Gürsu'da 36 saatte sokağın asfaltı yenilendi

Gürsu'nun en kalabalık mahallelerinden Yenidoğan Mahallesi'nde bir sokak sadece 36 saat içinde tonlarca asfalt dökülerek yenilendi.

Gürsu Belediyesi ekipleri Altın Sokak'ta sadece bir buçuk günde, zeminde engebeli yerlerde çukurlar doldururken, istenmeyen sert kayalıklar kırıldı, tümsekler kazıldı ve çevre temizlemesi yapıldı. 300 ton PMT serimi yapıldı ve bin ton asfalt döküldü. Çalışma sonrası Altın Sokak yepyeni görünümüne kavuştu. Sokağın son halini inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ekiplerimiz Altın Sokak sakinlerimizin konforlu bir şekilde yaşamlarının sürmesi için büyük bir enerji ile burada hem alt hem de üst yapı çalışması yaptılar. Hem yol dayanıklığı hem de estetik açıdan her şeyi düşündüğümüz bu çalışma sürerken yaşam aksamasın diye gece gündüz çalışılması talimatını verdikten sonra, sokağımız sadece 36 saatte bitti. Tüm mahallemize ve sakinlerine hayırlı olsun" dedi. - BURSA